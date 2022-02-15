5 عروض تقدمها مدارس خاصة للطلبة العام الدراسي المقبل

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

أطلقت مدارس خاصة، تطبق المناهج الأجنبية بالدولة، عروضاً ترويجية مجانية، تشمل خمس خدمات أساسية، هي: التسجيل والتقييم والزي والمواصلات والكتب، مقابل تسجيل واستقطاب الطلبة في فصولها الدراسية للعام الدراسي المقبل.

وأطلقت العروض قبل بداية فتح باب التسجيل والقبول خلال مارس المقبل، وأقدمت المدارس على إجراء إعلانات على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، للترويج لعروضها التي لاقت تفاعلاً كبيراً من ذوي الطلبة الراغبين في التقليل من النفقات والرسوم الدراسية.

وجاء في إعلانات ممولة رصدتها «الإمارات اليوم» بعنوان: «سجل الآن لتحصل على: التسجيل المجاني، والتقييم المجاني، والزي المجاني، والمواصلات المجانية».

وأضافت مدارس الكتب والمناهج الدراسية إلى الخدمات المجانية، لإبقاء الطلبة المسجلين لديها في الفصول الدراسية، والحد من انتقالهم إلى مدارس أخرى، وللعمل على استقطاب مزيد من الطلبة خلال العام الدراسي المقبل.

ورأى ذوو طلبة أن عروض المدارس الخاصة بشأن الخدمات المجانية، باستثناء الرسوم الدراسية، تساعد الأسر على تقليل نفقات الدراسة «لأن 40% من الرسوم الدراسية تذهب للكتب والزي والمواصلات والتقييم والتسجيل مع بداية كل عام دراسي».

وأوضحوا أنهم تواصلوا مع المدارس المعلنة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، للتأكد من صحة الإعلان، وتبين أن التسجيل مفتوح مبكراً لجميع الطلبة، وأن المدارس تعتمد على التعليم الحضوري والهجين والتعليم عن بعد في مراحلها الدراسية.

وأشاروا إلى أن بعض المدارس قدمت خلال العام الدراسي الماضي، الكتب الدراسية والزي والمواصلات لذوي الطلبة، بعد تسجيل أبنائهم في فصولها الدراسية، بهدف مساعدتهم، في ظل تأثرهم من تداعيات أزمة كورونا.

وأفادت إدارات مدرسية خاصة، بأن تقديم الخدمات المجانية من التقييم والتسجيل والزي والكتب والمواصلات، يأتي من جانب سد الشواغر في الفصول الدراسية، واستقطاب أكبر عدد من الطلبة، والحد من انتقال الطلبة إلى مدارس أخرى، وتشجيع ذويهم على إعادة تسجيل أبنائهم، ومساعدتهم على التقليل من النفقات الدراسية.

وأضافت أن رسوم الخدمات المجانية التي قدمت لذوي الطلبة تصل إلى 5000 درهم، تشمل 3000 رسوم المواصلات، و1000 درهم رسوم الكتب، و500 رسوم الزي، و500 رسوم التسجيل والتقييم.

وأكدت أن المدارس تجري مثل هذه الخصومات مع نهاية كل عام دراسي لمعظم ذوي الطلبة المتأثرين من جائحة كورونا، لافتة إلى أنها رأت أن تكون الخصومات عبارة عن تقديم خدمات مجانية مع بداية فتح باب التسجيل، وقبول الطلبة للعام الدراسي المقبل، بدلاً مع نهاية كل عام، من أجل إعطاء ذوي الطلبة الأمل والفرصة الكافية في إعادة تسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل، ومن أجل استقطاب الطلبة الجدد في فصولها الدراسية.

وشرحت أن «العروض المجانية تشمل الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، مع استثناء أي خصومات على الأشقاء الطلبة، أو خصومات على المواصلات التي تكون من خارج الإمارة التي توجد فيها المدارس».

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