"التربية" تحدد عدداً من الإجراءات والمستندات المطلوبة لمعادلة الشهادة الدراسية

المصدر: أمين الجمال - دبي

حددت وزارة التربية والتعليم عدداً من الإجراءات والأوراق المطلوبة، لمعادلة الشهادة الدراسية، وذلك على مجموعتين، إحداهما خاصة بشهادات الدبلوم والبكالوريوس، والثانية خاصة بشهادات الدراسات العليا.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يقدم صاحب معاملة "معادلة الشهادة" للإدارة المعنية الوثائق والمعلومات المطلوبة والصحيحة، لمعادلة أي مؤهل علمي صادر عن إحدى مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الإمارات، لأن الوزارة لها الحق في رفض الطلب في حال عدم إرفاق الوثائق المطلوبة كافة للمعادلة أو عدم استكمال المعلومات المطلوبة.

وقسمت الوزارة الوثائق المطلوبة لمعادلة "شهادات الدبلوم والبكالوريوس" لقسمين، الأول "خريجي قبل عام 2005"، وهي نسخة عن المؤهل المطلوب معادلته (الشهادة الجدارية)، موثّقًا وفق الأصول و كشف الدرجات أو السجل الدراسي للمؤهل المطلوب معادلته، ونسخة عن السجل الدراسي الخاص بالساعات المحوّلة لكل مؤسسة على حدة (حيثما انطبق ذلك)، والنسخة الأصلية من رسالة سفارة البلد الصادر عنه المؤهل تفيد بصحة المؤهل، مرفقاً بها ردّ المؤسسة الأكاديمية. ويُستثنى من توفير هذه الرسالة الشهادات الصادرة عن عدد من الدول (انقر هنا للاطلاع على قائمة الدول لا يتم طلب توفير رسالة من سفاراتها ) حيث تقوم الوزارة بمراسلة الجهات المختصة للحصول على المعلومات المطلوبة.

كما يقدم صاحب المعاملة ترجمة قانونية للشهادة إذا كانت صادرة بغير اللغة العربية أو الإنجليزية، ورسالة من سفارة/قنصلية البلد الصادر عنه المؤهل تفيد بصحة الثانوية العامة ومدتها، وإثبات الإنتظام في بلد الدراسة: جواز السفر، وإثبات الإقامة (أختام الدخول إلى بلد الدراسة والخروج منه)، أو نسخة عن أول دخول للدولة للملتحقين بالدراسة اعتباراً من عام 2000.

والثاني "خريجي بعد عام 2005"، ويطلب منهم تقديم نسخة عن المؤهل المطلوب معادلته (الشهادة الجدارية)، موثّقًا وفق الأصول و كشف الدرجات أو السجل الدراسي للمؤهل المطلوب معادلته، ونسخة عن السجل الدراسي الخاص بالساعات المحوّلة لكل مؤسسة على حدة (حيثما انطبق ذلك)، والنسخة الأصلية من رسالة سفارة البلد الصادر عنه المؤهل تفيد بصحة المؤهل، مرفقاً بها ردّ المؤسسة الأكاديمية. ويُستثنى من توفير هذه الرسالة الشهادات الصادرة عن عدد من الدول (انقر هنا للاطلاع على قائمة الدول لا يتم طلب توفير رسالة من سفاراتها) حيث تقوم الوزارة بمراسلة الجهات المختصة للحصول على المعلومات المطلوبة.

كما يُطلب منه ترجمة قانونية للشهادة إذا كانت صادرة بغير اللغة العربية أو الإنجليزية، ومعادلة الثانوية العامة غير العربية من قِبل وزارة التربية والتعليم في الدولة. و معادلة أو تصديق الثانوية العامة الصادرة من مدارس خاصة داخل الدولة من قِبل المناطق التعليمية التابعة لها، وإثبات الإنتظام في بلد الدراسة: جواز السفر، وإثبات الإقامة (أختام الدخول إلى بلد الدراسة والخروج منه)، أو نسخة عن أول دخول للدولة.

أما بالنسبة لمعادلة "شهادات الدراسات العليا"، فإن صاحب المعاملة يكون مطالباً بتقديم نسخة عن الشهادة المطلوب معادلتها مصدقة وفق الأصول، وكشف الدرجات أو السجل الدراسي للمؤهل المطلوب معادلته (حيثما انطبق ذلك)، والنسخة الأصلية من رسالة سفارة البلد الصادر عنه المؤهل تفيد بصحة المؤهل، مرفقاً بها ردّ المؤسسة الأكاديمية. ويُستثنى من توفير هذه الرسالة الشهادات الصادرة عن عدد من الدول (انقر هنا للاطلاع على قائمة الدول لا يتم طلب توفير رسالة من سفاراتها) حيث تقوم الوزارة بمراسلة الجهات المختصة للحصول على المعلومات المطلوبة.

كما يُطلب منه تقديم ترجمة قانونية للشهادة إذا كانت صادرة بغير اللغة العربية أو الإنجليزية، ونسخة عن الشهادات السابقة للشهادة المطلوب معادلتها، وصور السجلات الدراسية للشهادات السابقة، والنسخة الأصلية من رسالة سفارات البلدان الصادرة عنها المؤهلات السابقة تفيد بصحة هذه المؤهلات، مرفقاً بها ردّ المؤسسة الأكاديمية. ويُستثنى من توفير هذه الرسالة الشهادات الصادرة عن عدد من الدول (انقر هنا للاطلاع على قائمة الدول لا يتم طلب توفير رسالة من سفاراتها ) حيث تقوم الوزارة بمراسلة الجهات المختصة للحصول على المعلومات المطلوبة.

ويرفق صاحب المعاملة أيضاً نسخة من المعادلات السابقة التي تم الحصول عليها من قِبل وزارة التربية والتعليم، وإثبات الإنتظام في بلد الدراسة (للملتحقين بالدراسة اعتباراً من عام 2000): جواز السفر، وإثبات الإقامة (أختام الدخول إلى بلد الدراسة والخروج منه)، أو نسخة عن أول دخول للدولة.

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