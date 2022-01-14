مهندس مواطن يبتكر «درونز» لتنظيف واجهات المباني

المصدر: إعداد: أمين الجمال

ابتكر مواطن طائرة من دون طيار «درونز» لتنظيف واجهات المباني المرتفعة، دون تدخل العنصر البشري، ما يمنع التعرض للإصابات التي قد تلحق بالعمال، بسبب العمل في أماكن شاهقة الارتفاع.

وقال المهندس الشاب، فهد سعيد الزرعوني، إن فكرة مشروع الـ«درونز» تعتمد على استخدام التكنولوجيا في خدمة الإنسان، موضحاً أن الطائرة من دون طيار تحمل مادة تنظيف لرشها على واجهات المباني المرتفعة، دون الحاجة إلى إزالة المادة مرة أخرى، وذلك من خلال التحكم فيها عن بُعد.

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن مبادرته التي نفذها فور تخرجه في كليات التقنية العليا بدبي، وهي افتتاح أكاديمية لتدريب طلبة الجامعات والكليات، في وقت أصبح فيه الحصول على جهات حاضنة للمتدربين صعباً للغاية بحكم تداعيات جائحة «كورونا»، بهدف تأهيلهم لسوق العمل.

وذكر الزرعوني أنه بدأ حياته المهنية بتأسيس شركة خاصة بتصنيع طائرات الـ«درونز»، ومن ثم جاءت فكرة التدريب والاستفادة المزدوجة من خلال توفير فرص تطبيق عملي لطلبة التخصصات ذات العلاقة، دون مقابل مادي.

وأفاد بأنه تم إعداد مادة تدريبية متكاملة مدتها «60 يوماً» تتضمن التصور العام عن طائرات الدرونز، وكيفية تصميمها، وبرمجتها وتطبيقاتها بحيث يتمكن المتدرب بعد انقضاء الشهر الأول من تركيب الدرونز، فيما يتم تخصيص الشهر الثاني من الفترة التدريبية في تطوير الدرونز، وتصوير الفيديوهات وغيرها من الأعمال الخاصة بالشركة.

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