«التربية» تؤجّل جلسات «إمسات» السبت إلى 12 فبراير

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

قررت وزارة التربية والتعليم، تأجيل موعد أداء اختبار الإمارات القياسي (EmSAT) لطلبة الصف الثاني عشر، المقرر عقده بعد غدٍ (السبت)، كإجراء احترازي، وحفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين في الميدان التربوي من الإصابة بفيروس «كورونا».

وحدّدت الوزارة يوم 12 من فبراير المقبل، موعداً بديلاً لأداء جلسات الاختبار المؤجلة، وحسب جدول مواعيد جلسات «EmSAT»، الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، فإنه يوجد 10 مواعيد للجلسات خلال الفصلين الدراسيين الثاني والثالث، بحيث تعقد الجلسات يوم السبت من كل أسبوع، وفق تواريخ محددة، هي يوما 15 و29 من يناير الجاري، و12 و26 من فبراير المقبل، و12 و26 من مارس المقبل، و21 و28 من مايو المقبل، و11 و25 من يونيو المقبل.

وذكرت الوزارة أنه سيعقد في اليوم الواحد أربع جلسات للاختبار، تبدأ الأولى من الساعة الثامنة حتى 10:30 صباحاً، والثانية من 11 صباحاً حتى الواحدة والنصف بعد الظهر، والثالثة من الثانية حتى الرابعة والنصف عصراً، والرابعة من الخامسة حتى السابعة والنصف مساءً.

وشددت الوزارة على ضرورة ارتداء الطلبة والعاملين في مراكز الاختبار على مستوى الدولة، الكمامة والقفاز قبل الدخول إلى مركز الاختبار، وسيتم قياس حرارة كل طالب خلال مروره من أمام الكاميرا الحرارية، وأي طالب تظهر عليه أعراض مشابهة لأعراض «كوفيد-19» يمنع من دخول قاعة الاختبار.

وشددت الوزارة على منع اصطحاب أي من أفراد الأسرة إلى مركز الاختبار، مع الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي مترين بين الطالب وأي شخص آخر، ومغادرة الطالب مركز الاختبار فور الانتهاء من الاختبار، ولا يسمح له بالانتظار في المركز.

كما شدّدت على ضرورة إحضار الطالب الآلة الحاسبة الخاصة به في اختبار مادتي الرياضيات والفيزياء، أو استخدام الآلة الحاسبة الموجودة في النظام، والمركز لن يوفر الآلة للطالب، كذلك على الطالب تقليل المقتنيات التي يحضرها معه، ويرجى الاكتفاء بالمقتنيات الأساسية.

وأكدت الوزارة على اتباع طرق عدة للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا»، أبرزها غسل الطالب اليدين جيداً بالماء والصابون، أو فركهما بمطهر كحولي من شأنه أن يقتل الفيروسات التي قد تكون على يديه، والحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد (3 أقدام) بين الطالب وأي شخص يسعل أو يعطس، وتغطية الأنف والفم بكوعك المثني أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم التخلص من المنديل المستعمل على الفور، وتجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم من دون غسل اليدين، وتجنب السلام باليد، والاكتفاء بإلقاء التحية، وعدم السلام بالأنف، وتجنب العناق والتقبيل، وتجنب التعامل المباشر مع الحيوانات، وأخذ قسط كافٍ من الراحة، وتناول كمية كبيرة من السوائل.

وأفادت الوزارة بأنه يجب توفير نتيجة فحص سلبية لأداء الاختبار في مراكز الاختبار، وذلك لمدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ أداء فحص مسحة الأنف «PCR»، على أن يتم توفير نتيجة الفحص عبر تطبيق الحصن، وفي حال وجود نتيجة إيجابية يجب التأكد من توفير نتيجتين سلبيتين متتاليتين قبل أداء الاختبار.

التسجيل في «نابو»

أفادت وزارة التربية والتعليم بأنه يتوجب على الطلبة الإماراتيين وأبناء المواطنات، التسجيل في نظام قسم القبول والتسجيل (NAPO)، حيث إن اختبار الإمارات القياسي (EmSAT) من متطلبات القبول الجامعي في مؤسسات التعليم العالي الحكومية في الدولة.

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