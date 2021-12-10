طالبة مواطنة تبتكر طريقة لاستخراج النفط بمياه قليلة الملوحة

توصلت طالبة مواطنة، في الصف الثاني عشر، إلى طريقة لاستخراج النفط باستخدام المياه قليلة الملوحة، وذلك من خلال بحث أجرته. وقالت الطالبة ندى عيسى المازمي، لـ«الإمارات اليوم» إن «المشروع هو بحث أنجزته خلال شهر، أثناء مشاركتي في برنامج موهبة، في المملكة العربية السعودية، والذي تم ترشيحي له من قبل وزارة التربية والتعليم».

وأفادت بأن المشروع يركز على آلية استخراج البترول المتماسك في الصخر، وتم إنجازه بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية لاستخدام الماكينات وإجراء المقارنات، موضحةً أن البحث توصل إلى أن المياه منخفضة الملوحة قادرة على زيادة الإنتاج اليومي من البترول بنسبة 7% بما يعادل آلاف البراميل من البترول والتي تقدر بملايين الدراهم.

وأضافت أن المشروع يثبت فوائد عدة لاستخدام مياه منخفضة الملوحة في زيادة إنتاج البترول، أبرزها أنه آمن للبيئة وسيزيد اقتصاد الدولة، إضافة إلى أن كلفته أقل من الطرق الأخرى. ولفتت المازمي إلى أنها ألتقت وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، خلال مشاركتها في مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، في فيستيفال آرينا دبي، وفاز المشروع بالمركز الأول كأفضل مشروع فردي للمرحلة المتقدمة في مجال علوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات.

وأشارت إلى أنها تلقت دعماً كبيراً من أسرتها وإدارة المدرسة لإنجاز المشروع، معتبرة أن ترشيح الوزارة لها لتكون واحدة من الطالبات المشاركات في «موهبة»، أكبر دعم لها، والذي ترك أثراً كبيراً في نفسها لمواصلة البحث والدراسة في هذا المجال.