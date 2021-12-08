"الإمارات للتعليم" تغيّر نظام الدوام والجمعة نصف يوم دراسي

المصدر: أمين الجمال - دبي:

أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأن نظام الدوام المدرسي سيطرأ عليه تغيير في جميع المدارس الحكومية على مستوى الدولة، وسيكون يوم الجمعة نصف يوم دراسة، وذلك في إطار تغيير نظام العمل الأسبوعي، ليتوافق مع النظام الجديد الذي اعتمدته الحكومة الاتحادية، والذي يبدأ تطبيقه في الأول من يناير المقبل.

وأوضحت المؤسسة، أمس، أن تغيير نظام الدوام سوف يأخذ بعين الاعتبار المراحل الدراسية والمعطيات اللوجيستية لكل مدرسة، ليتوافق مع النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية، وسوف تكون أيام التمدرس من الإثنين حتى الخميس بدوام كامل، فيما سوف يكون يوم الجمعة نصف دوام مدرسي.

وذكرت المؤسسة أن العطلة الأسبوعية لطلبة المدارس الحكومية يومي السبت والحد، اعتباراً من الأول من يناير المقبل، مشيرة إلى أن العمل سيكون مع مديري المدارس الحكومية وأولياء أمور الطلبة لضمان سلاسة هذا التغيير.

ويستهل طلبة المدارس الحكومية والخاصة بغض النظر عن المنهاج الدراسي، إجازة الفصل الدراسي الأول "إجازة الشتاء"، يوم الأحد المقبل، وتستمر حتى 30 من شهر ديسمبر الجاري، ويستهل الطلبة دراستهم في الفصل الدراسي الثاني، يوم الثالث من يناير المقبل (الإثنين)، بعد تعديل إجازة نهاية الأسبوع إلى يومي السبت والأحد ونصف يوم الجمعة.

ويبلغ عدد أيام التمدرس في العام الدراسي الجاري، 186 يوماً لجميع المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، بينما يُشترط ألا يقل الحد الأدنى لعدد أيام التمدرس في التقويم الدراسي 2022 الإمارات عن 182 لبقية المدارس الأخرى، وألا تكون نهاية العام قبل 30 يونيو 2022.

ويُطبق قرار النظام الجديد للعمل الأسبوعي، على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس «8 ساعات عمل»، ومن الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة «4 ساعات ونصف». وسيتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة.

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