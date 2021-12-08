مدارس خاصة: تطبيق إجازة السبت والأحد الفصل الدراسي المقبل

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

أبلغت مدارس خاصة في أبوظبي، ذوي الطلبة، أنه وفقاً لاعتماد حكومة أبوظبي تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز موقعها التنافسي عالمياً في قطاعات الاقتصاد والأعمال، ولمواكبة التطورات والتوجهات العالمية، سيتم تعديل الإجازة الأسبوعية بدءاً من الفصل الدراسي الثاني، الذي كان من المفترض أن يبدأ في الثاني من يناير المقبل، لتكون العودة وأول يوم دراسي للفصل الثاني يوم الإثنين 3 يناير 2022.

وأرسلت مدارس خاصة، رسائل إلى ذوي الطلبة، أوضحت فيها أن دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أبلغتهم باعتماد تغيير نظام العمل الأسبوعي لتصبح عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد والجمعة نصف يوم عمل، وأنهم في انتظار المزيد من التفاصيل من جانب دائرة التعليم والمعرفة، لتوضيح كيف سيتغير الأسبوع الدراسي بالضبط، مشيرة إلى أنها بمجرد حصولها على هذه المعلومات ستقوم بإعلام ذوي الطلبة بالتفاصيل الكاملة لشكل اليوم الدراسي، والتغييرات التي طرأت عليه.

فيما أوضح مسؤولون في مدارس خاصة لـ«الإمارات اليوم»، أنهم بصدد التشاور مع دائرة التعليم والمعرفة، خلال الأيام المقبلة، لتحديد عدد ساعات اليوم الدراسي في يوم الجمعة، ومدى إمكانية تطبيق الدوام المرن، خاصة يوم الجمعة، بحيث تبدأ الحصة الأولى في الثامنة، وينتهي اليوم الدراسي في الثانية عشرة، مع تحديد وقت الحصة، والفاصل الزمني بين الحصص الدراسية، وما إذا كان ستكون هناك استراحة، أم لا، وما المدة الزمنية لها.

وأشاروا إلى أن الإجراءات التي سيتم الاستقرار عليها خلال فترة إجازة الربيع، زمن اليوم الدراسي، وما إذا كانت ستتم زيادته لتعويض فارق النصف يوم الإضافي في العطلة الأسبوعية، أم سيتم تقليص زمن الحصة الدراسية نحو خمس دقائق، ولتصبح 40 دقيقة بدلاً من 45 دقيقة، بما يزيد عدد الحصص اليومية حصة، ويضيف حصة يومياً، بواقع 4 في الأسبوع «من الإثنين إلى الخميس»، لافتين إلى أن الدائرة ستقوم بإصدار دليل جديد لليوم الدراسي، يوضح تقسيم اليوم والمواعيد، وسيتم تزويد ذوي الطلبة به قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

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