مدارس خاصة تضع 7 شروط لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

يبدأ طلبة المدارس الخاصة التي تطبق المناهج الأجنبية، اليوم، تقديم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، والتي تنتهي الخميس المقبل، ووضعت مدارس سبعة شروط وإجراءات لتقديم الامتحانات، من أبرزها إلزام طلبة التعليم «عن بعد» الحضور إلى المدارس لخوض الامتحانات في قاعات خاصة، وعدم إحضار الهواتف المحمولة والأجهزة والساعات الذكية إلى قاعة الامتحانات، والحضور بالزي المدرسي، وعدم استخدام المزيل الأبيض في ورقة الامتحان.

وقال مسؤولون في مدارس خاصة، فهيم البحري، ولؤي صدقي، ورائد العودة، وعامر حميد، إن مدارسهم وضعت سبعة اشتراطات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، حتى تسير الامتحانات دون أي معوقات، حيث سيتم تطبيق التقديم الورقي للامتحانات والاستغناء على الأجهزة الإلكترونية، لتفادي أي تعطل في الأجهزة الذكية لدى الطلبة، وتعطل امتحاناتهم.

وأضافوا أنه تم إلزام جميع الطلبة الحضور إلى قاعات الامتحانات لتقديمها بشكل مباشر، بمن فيهم الطلبة الذين كانوا يدرسون «عن بعد» خلال الفصل الدراسي الأول، حيث تم تخصيص قاعات لاستيعابهم وفقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومراعاة لظروفهم الصحية، في حال كان من بينهم طلبة من أصحاب الهمم.

وأشاروا إلى أنه تم إلزام جميع الطلبة الحضور لقاعات الامتحانات قبل نصف ساعة من بداية زمن الامتحان، وأن أي تأخير عن وقت الامتحان يتحمل مسؤوليته الطالب، إلا في حالات استثنائية طارئة خارجة على إرادته، كما تم إلزام الطلبة الحضور بالزي المدرسي.

وأوضحوا أن من بين الاشتراطات التي تم إرسالها للطلبة وذويهم، عدم استخدام المزيل الأبيض في ورقة الامتحان، والسماح باستخدام قلم الرصاص للطلبة من الأول حتى الرابع في أداء الامتحانات، والقلمين الأزرق والأسود من نوع الحبر للطلبة من الخامس حتى الثاني عشر.

وذكروا أنه يجب على جميع الطلبة إحضار مستلزماتهم الدراسية من أقلام وأدوات قرطاسية، لأنه لن يسمح لأي طالب بمشاركة مستلزماته مع زملائه الطلبة، تطبيقاً للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، وتداركاً لزمن الامتحان وللحد من أي عملية غش بين الطلبة.

ولفتوا إلى أنه يمنع على أي طالب الدخول إلى قاعات الامتحانات بالهاتف المحمول أو بالأجهزة والساعات الذكية وأجهزة الحاسوب، وعلى جميع الطلبة وضعها في صندوق الأمانات المتوافر في الفصول الدراسية قبل بداية زمن الامتحان. وأضافوا أن فريق المشرفين سيراقب الامتحانات ويتخذ الإجراءات الصادرة بلائحة السلوك الطلابي ضد أي طالب غير ملتزم أثناء الامتحانات، حيث سيتم اعتبار وجود الأجهزة الذكية مع الطلبة أثناء الامتحانات محاولة غش، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشاروا إلى أن الامتحانات ستبدأ من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحاً، حيث يسمح للطلبة بالخروج من قاعات الامتحانات والعودة إلى منازلهم فور الانتهاء من تقديم الامتحانات.

• تطبيق التقديم الورقي للامتحانات والاستغناء على الأجهزة الإلكترونية.

مساعدة أصحاب الهمم

أفاد مسؤولون في مدارس خاصة بأنه سيتم توفير لجان من المشرفين لمساعدة الطلبة من أصحاب الهمم على قراءة الامتحانات وكتابة إجاباتها لغير القادرين، وتوفير قاعات مخصصة لهم، لضمان توفير الراحة والوقت المناسب لهم لتقديم الامتحانات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news