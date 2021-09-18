كيروسكوب.. مبتكرون.. طالب مواطن يبتكر جهازاً لتحويل المكتبات إلى «ذكية»

المصدر: إعداد: أمين الجمال

ابتكر طالب مواطن من مجلس الإبداع العلمي، جهازاً لتحويل مكتبات المدارس أو المكتبات العامة إلى ذكية، لمساعدة القراء في البحث على الكتب التي يحتاجونها.

وقال الطالب علي حميد اللوغاني، لـ«الإمارات اليوم» إن فكرة جهاز المكتبة الذكية تقدم آلية ذكية لاختصار الوقت الذي يستغرقه الباحث عن كتاب ما في المكتبات، وذلك عن طريق إدخال كود الكتاب المراد البحث عنه، في برنامج محدد على الحاسب الآلي بالمكتبة، ومن ثم يضيء المكان على الرف الموجود فوقه الكتاب باللون الأخضر.

وأضاف أنه «عندما نزور المكتبة العامة أو مكتبة المدرسة، نحتاج إلى وقت طويل للبحث بين الأرفف للوصول إلى الكتاب الذي نبحث عنه، خصوصاً إذا كان أمين المكتب مشغولاً في البحث عن بعض الكتب لأشخاص آخرين، ومن ثم فكرت في تصميم مكتبة ذكية»، موضحاً أن «طريقة استخدام المكتبة تبدأ بالبحث عن كود كتاب في الموقع المخصص لرصد الكتب في المكتبة، ثم كتابة الكود على الجهاز، ومن ثم يضيء المكان الموجود به الكتاب، وفي حال كتابة الكود بشكل خاطئ، فإن الجهاز يظهر لي رسالة تنبهني بأن الكود خطأ ويمكنني البحث مرة أخرى».

وذكر اللوغاني أن الجهاز يتكون من حساسات «LCD»، ولوحة مفاتيح، وأجهزة استقبال الإشارات وترجمتها إلى ضوء لتحديد مكان الكتاب على الرف، إضافة إلى بطارية الشحن، وأسلاك التوصيل والإضاءة، مشيراً إلى أنه يمكن إضافة خاصية جديدة للجهاز، وهي تحديد الكتاب عن طريق الصوت مع الإضاءة، إضافة إلى تركيب ذراع آلية لكل رف في المكتبة، لسحب الكتاب المراد وتسليمه إلى الباحث عنه بسهولة.

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