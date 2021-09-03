تعرف إلى آخر موعد لتسجيل ونقل الطلبة في المدارس الحكومية

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، يوم الخميس المقبل التاسع من سبتمبر الجاري، موعداً نهائياً لقبول طلبات تسجيل أو نقل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجاري.

ودعت المؤسسة، أمس، على حسابها «تليجرام»، أولياء أمور الطلبة الراغبين في تسجيل أبنائهم بالمدارس الحكومية أو نقلهم، إلى تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني «المنهل»، ومراجعة مديرو المدارس، حول آلية تسجيل الطلبة أو نقلهم.

وأوضحت المؤسسة أن الحد الأدنى لعمر الطالب الراغب في التسجيل بالمرحلة التمهيدية، حتى مواليد 31 أغسطس، هو ثلاث سنوات، وفي روضة أولى أربع سنوات، وفي روضة ثانية خمس سنوات.

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