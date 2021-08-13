زيادة الإقبال على التسجيل في رياض الأطفال بعد قرار العودة إلى المدارس

المصدر: أمين الجمال - دبي

أكدت مدارس خاصة في الأن قرار التعليم الحضوري زاد إقبال ذوي الطلبة على تسجيل أبنائهم في المدارس، للعام الدراسي الجديد، خصوصاً طلبة مرحلة رياض الأطفال، في ظل إجراءات الجهات الرسمية لتوسيع الفئات العمرية المشمولة بالتطعيم ضد فيروس «كوفيد 19».

وأفادت مجموعة مدارس خاصة، بأن مدارسها مؤهلة تقنياً لاستقبال طلبات التسجيل وإجراءات الدخول وآليات الدفع حيث سهلت الأمر على ذوي الطلبة بشكل كبير من الناحية اللوجستية، مشيرة إلى أن زيادة الإقبال على تسجيل الطلبة في رياض الأطفال.

من جانبها، ذكرت نائبة مدير مدرسة خاصة في الشارقة، فضلت عدم ذكر اسمها، أن تسجيل الطلبة في المدرسة شهد تحسناً بعد قرار الجهات التعليمية في الدولة باعتماد نظام التعليم الحضوري للعام الدراسي المقبل، مشيرة إلى أن نسب التسجيل مرت بمرحلة تراجع ملحوظ خلال الفترة الماضية مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة «كورونا».

وقالت رئيسة قسم تسجيل الطلبة بإحدى المدارس الخاصة في عجمان، إن الإقبال على تسجيل الطلبة للعام الدراسي الجديد زادت عما كان عليه قبل أشهر، بسبب حرص الأسر المقبلة على تسجيل أبنائها، على أن يكون التعليم مباشراً حتى تتحسن مستوياتهم التعليمية بشكل أفضل، عازيةً تراجع التسجيل خلال جائحة «كورونا» إلى سببين رئيسين، الأول عدم تحقق الاستفادة المطلوبة من التعليم عن بعد عند كثير من الطلبة، والثاني دخل الأسر بسبب تداعيات الجائحة على وظائفهم وأنشطتهم الاقتصادية.

من جهة أخرى، اعتمدت مدارس خاصة التعليم الحضوري مبدئياً، ضمن الخطط المطبقة للطلبة بالمراحل التعليمية المختلفة خلال العام الدراسي المقبل، تطبيقاً لتوجيهات الجهات ذات الاختصاص، ضمن تطبيق الخطة الأساسية الآمنة للعودة إلى المدارس، منها مدرسة الأنصار العالمية الخاصة في الشارقة، التي أفادت في تعميم أرسلته إلى ذوي طلبتها، بأن الأنشطة المدرسية والمشروعات الرياضية والفنية وكذلك الإثرائية ستكون محط رعاية واهتمام في خطة العام الدراسي الجديد.

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