تعرف إلى عدد الطلبة المستحقين للإقامة الذهبية واجراءات الحصول عليها

المصدر: أمين الجمال - دبي:

أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأن عدد الطلبة المتفوقين في الصف الثاني عشر، والمستحقين للإقامة الذهبية، يبلغ 2036 طالباً وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.

ودعت المؤسسة الطلبة وذويهم، أمس، إلى البدء في التواصل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لبدء إجراءات الحصول على الإقامة الذهبية.

وذكرت المؤسسة على "تويتر"، أنه ‏بناء على إعلان حكومة دولة الإمارات عن منح الإقامة الذهبية للطلبة المتفوقين الحاصلين على نسبة 95% فما فوق من طلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة في الصف 12، يبلغ عدد المستحقين 2036 طالباً وطالبةً وتشمل الإقامة عائلات الطلبة أيضاً.

وأضافت المؤسسة أن منح الإقامة الذهبية للطلبة المتفوقين، يأتي ذلك تقديراً لجهودهم، وفي إطار توجه حكومة دولة الإمارات لتوفير بيئة حاضنة للمتميزين وأصحاب المواهب.

وحددت المؤسسة طرق التقديم للحصول على الإقامة الذهبية، وللمقيمين في دبي التقديم عبر الموقع الالكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب https://t.co/f0Tnp8U08H‎، وللمقيمين في بقية الإمارات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية https://t.co/MXSInatkUV‎ في جميع أبوظبي.

وأعلنت حكومة الإمارات منح تأشيرة الإقامة طويلة الأمد "الإقامة الذهبية" لعشر سنوات لأوائل الثانوية العامة وأسرهم من المقيمين في مختلف المسارات.

ويأتي ذلك تقديراً لجهود الطلبة المتفوقين وأسرهم وفي إطار توجه حكومة الإمارات لخلق بيئة جاذبة ومشجعة للموهوبين، واستقطاب أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في دولة الإمارات، على أن يتم تقديم طلبات الحصول على الإقامة الذهبية من خلال مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وتمنح الإقامة الذهبية للمتفوقين من الطلبة الحاصلين على تقدير امتياز أو ما يمثل معدل 95% على الأقل في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، من المدارس الحكومية أو الخاصة، إلى جانب طالب الجامعة من داخل الدولة أو خارجها الحاصل على معدل تراكمي لا يقل عن 3.75 أو ما يعادله، وذلك في التخصصات العلمية المحددة، فيما يمتد نطاق الإقامة ليشمل عائلات الطلبة أيضاً.

يذكر أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قد أعلنت نتائج طلبة الصف 12 في جميع المسارات، حيث حقق طلبة الصف الـ 12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة نتائج متقدمة في اختبار نهاية العام الدراسي 2020/2021، وبلغت نسبة النجاح العامة في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم ما يقارب 91%.

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