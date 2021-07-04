المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

قال الطالب عبد الرحمن وليد راشد الشرهان النعيمي 17 سنة، الأول على ثانوية التكنولوجيا التطبيقية برأس الخيمة تخصص النخبة، والحاصل على معدل98.8% لـ "الإمارات اليوم" إن سر تفوقه في الثانوية العامة هو تركيزه في الحصص الدراسية عن بعد، حيث أن الدراسة عن بعد خلال العاميين الماضيين منحته الراحة والهدوء والوقت الكافٍ لفهم جميع المواد الدراسية.

وأوضح أنه لم يكن يضيع وقته، وهذا ما جعله يدرس بمفرده في المنزل دون مساعدة أي أحد إذ أن توفير الهدوء وعدم تشتيت تركيزه في الحصص الدراسي عن بعد ساهم في تفوقه وحصوله على أعلى الدرجات.

بالفيديو: الأول على رأس الخيمة في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية سأتعمق بالذكاء الاصطناعي وعلوم الكمبيوتر.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/vvkNrZ0MbK — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 4, 2021

وأضاف "أطمح لدراسة علوم الكمبيوتر في جامعة خليفة والتعمق في الذكاء الاصطناعي، حيث أحب هذا التخصص لأنه درسه قبل ثلاث سنوات لأنه كان أكثر المواد متعة وأهمها تركيزاً في الحصص الدراسية"، مشيراً إلى أنه كان يدرس خمس ساعات يومياً في أيام الامتحانات النهائية من أجل التفوق والحصول على المركز الأول في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية برأس الخيمة.

ولفت إلى أن من أكثر المواد سهولة في الامتحان كانت مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات ومن أصعبها مادة اللغة العربية، لأنها كانت تحتاج لوقت طويل لدراستها وفهمها والإجابة على أسئلتها التي جاءت من خارج المنهج الدراسي، مضيفاً أن والديه وفرا له الراحة طوال العام الدراسي وشجعاه على التركيز والدراسة وكان لهما الفضل في تفوقه.

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