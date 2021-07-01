تعرف إلى مواعيد إعلان نتائج الصفوف (1 - 12)

المصدر: أمين الجمال - دبي:

كشفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أمس، عن الجدول الزمني لإعلان نتائج طلبة المدارس الحكومية على مستوى الدولة، للعام الأكاديمي الجاري، وذلك للصفوف من الأول إلى الثاني عشر، إضافة إلى طلبة الصفة الثاني عشر في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.



وأفادت المؤسسة بان نتائج الصف الثاني عشر ستكون يوم الأحد المقبل، الموافق الرابع من يوليو الجاري، وفي اليوم التالي (الإثنين) سوف تعلن نتائج الصفين العاشر والحادي عشر، وسوف تعلن نتائج الصفين الثامن والتاسع يوم الثلاثاء الموافق السادس من الشهر الجاري، تليها في يوم الأربعاء نتائج الصفوف من الرابع حتى السابع، وسيكون إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الثالث يوم الخميس الموافق الثامن من الشهر الجاري.

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