"الإمارات للتعليم" توجه برصد التغذية الراجعة عن "المهارات الصيفية"

المصدر: أمين الجمال - دبي

وجهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، مديري المجالس التعليمية ومديري النطاق، برصد التغذية الراجعة من خلال زيارات الفصول الصيفية، وذلك بمراقبة تأثير برنامج المهارات الصيفية، وجمع البيانات لتحسين وتطوير المبادرة مستقبلاً، وتنفيذها بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الزيارات تأتي ضمن خطة لمتابعة تطبيق مواد البرنامج في الميدان التربوي.

وأفادت المؤسسة في تعميمها الذي أصدرته، أخيراً، بأنها اختارت عدداً من أعضاء فرق الدعم الأكاديمي، الذين يتمتعون بخبرة واسعة، لزيارة ودعم الفصول الدراسية في المدارس الحكومية.

ودعت المؤسسة مدير المجالس والنطاق إلى إبلاغ مديري المدارس بالخطة لمتابعة تطبيق البرنامج حتى تتم مشاركة روابط الفصول الدراسية مع فريق الدعم، لافتةً إلى أن المعلم الأول لقسم اللغة الإنجليزية في جميع المدارس ، سيقدم الدعم اللازم بالتنسيق مع مدير المدرسة، ليتمكن أعضاء فرق الدعم الأكاديمي من الوصول إلكترونياً إلى الفصول الدراسية التي تم اختيارها من خلال الجدول الدراسي الذي تم تحميله من قبل المدرسة.

أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، البرنامج الصيفي، تحت عنوان برنامج دعم المهارات، وجارٍ تنفيذه بنظام الدوام عن بعد في الفترة من 20 يونيو إلى 30 يونيو، وذلك انسجاما مع قرار مجلس الوزارة للتنمية بخصوص التقويم المدرسي وعدد ايام المدرسة وذلك استكمالا لرحلة الطلبة خلال العام الدراسي الحالي الذي شارف على نهايته وذلك تحقيقا لتمكينهم من بعض النواتج التعليمية الضرورية لمراحلهم التعليمية.

ويركز البرنامج على أربع مواد دراسية وهم اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والبرمجة حيث سيتم التركيز على المهارات الأساسية في اللغتين العربية والإنجليزية وفقا للمعايير الدولية التي يطبق من خلالها امتحانات بيرلز.

ووجهت المؤسسة معلمي مواد اللغة الإنجليزية والعربية للصف الرابع بتقديم دروس التعلم الإلكتروني المباشر وفقا لخطه ممارسة " بيرلز" المقدمة من فريق الدعم الأكاديمي لهذه المواد، وسيتم تزويد الطلبة بمهام عن طريق نظام التعلم الذاتي، ويتولى معلمون اللغة العربية والإنجليزية الرياضيات و التصميم والتكنولوجيا وعلوم الحاسوب و التصميم الإبداعي والابتكار للصف الخامس إلى الصف الثاني عشر بتقديم الدروس بنظام التعليم الإلكتروني المباشر وفقا للخطة الدراسية والمواد الموضوع للدورة المقدمة من فريق الدعم الأكاديمي لتلك اللغات.

وأكدت المؤسسة على أهمية تقديم الحصص بشكل فعال من خلال البرنامج ويتعين على جميع الطلبة استكمال المهام والدروس المكلفة بنظام التعليم الذاتي في مادتى الرياضيات والبرمجة

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