استبيان لعودة طلبة المدارس الخاصة في الشارقة إلى مقاعدهم

المصدر: محمد الرفاعي ■ الشارقة

أطلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص استبياناً حول عودة الطّلبة إلى المدارس في السنة الدراسية المقبلة 2021 -2022، لجمع البيانات اللازمة حول التحديات والمخاوف المرتبطة بـ«كوفيد-19»، التي واجهها أولياء الأمور خلال وجود الطلبة في المدارس، وقياس مدى رضاهم عن جودة التعليم المقدمة لأبنائهم الطلبة.

واشتمل الاستبيان على 30 محوراً موجهة لولي الأمر والطلبة، لقياس مدى رضاهم عن العملية التعليمية، والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها خلال دوام الطلبة في المدارس، على امتداد فترة جائحة «كورونا».

ودعت الهيئة من خلال الاستبيان التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى تعبئة الاستبانة الخاصة بأولياء الأمور في موعد أقصاه 10 يونيو 2021، لجمع المعلومات المتعلقة بمعرفة رأي ولي الأمر بخصوص مشاركة ابنه الطالب في المدرسة، ومعرفة خطته في إرسال أبنائهم إلى المدرسة في سبتمبر 2021، وسماع رأي أولياء الأمور عن جودة التعليم الذي تقدمه المدرسة التي يدرس أبناؤهم الطلبة فيها، ومعرفة المزيد عن صحة الطالب النفسية والجسدية والاجتماعية، وفهم مستوى ثقة أولياء الأمور بالمدرسة حول ضمان الصحة والسلامة العامة.

وتضمّن الاستبيان معرفة عدد الأبناء الذين يدرسون في مدارس الشارقة الخاصة، وأعمارهم، وتلقيهم لقاح «كوفيد 19»، والإمارة التي يعيشون فيها، وكيف تلقى الطالب التعليم خلال السنة الدراسية الحالية.

ووجهت الهيئة خلال الاستبيان سؤالاً مهماً عن خطط سبتمبر 2021، للمدرسة، وهل سيقوم ولي الأمر بإرسال ابنه للمدرسة فعلياً، واعتماده على وسيلة نقل معتمدة مثل الحافلة، ومستوى الوجود الفعلي في المبنى المدرسي.

واشتمل الاستبيان على مستوى رضا أولياء الأمور عن التعليم عن بعد والهجين، والصحة النفسية والجسدية والاجتماعية لكل طالب، ومستوى رضا أولياء الأمور عن صحة وسلامة المدرسة، لحماية الطلبة من خطر انتقال فيروس «كورونا»، من حيث اتباع الإجراءات والاشتراطات الاحترازية داخل المدرسة للحد من انتشاره، ومستوى الرضى الذي حققته المدرسة في التواصل مع أولياء الأمور أثناء الجائحة.

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