126 مدرسة حكومية وخاصة تشارك في «الشجرة المستدامة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة مبادرة «الشجرة المستدامة الغاف»، تحت شعار «في بيئتنا غافة»، بمشاركة وتفاعل 126 مدرسة حكومية وخاصة من مختلف المراحل، وأعلنت عن المدارس الفائزة في دورتها السادسة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، واستهدفت المبادرة الروضة الثانية، والتعليم الأساسي الحلقة الأولى، والثانية، والتعليم الثانوي.

وقالت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، هنا سيف السويدي، إن المبادرة تهدف بشكل عام إلى الإسهام في نشر ثقافة الوعي لدى طلبة المدارس بأهمية المحافظة على شجر الغاف وفوائدها في البيئة المحلية، فيما يندرج تحت الهدف العام حزمة من الأهداف، من أبرزها تثقيف وتزويد الطلبة بمعلومات عن أنواع الشجر طويل الأمد، خصوصاً شجر الغاف، وترسيخ ثقافة الوعي البيئي لدى فئات طلبة الحلقات الأولى والثانية والثالثة بأهمية وفوائد شجر الغاف للإنسان والحيوان في الماضي والحاضر، وغرس قيم السلوك البيئي الإيجابي لدى الطلبة.

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