بدء الفصل الدراسي الثالث «عن بعد»

المصدر: أمين الجمال - دبي

استأنف أمس طلبة المدارس الحكومية والخاصة، التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، من الصف الأول حتى الثاني عشر، الدراسة في الفصل الثالث، الأخير، للعام الدراسي الجاري.

ويتابع الطلبة تعليمهم «عن بعد» من دون تغيير عمّا كان متبعاً في الفصل الدراسي الثاني.

وأفادت إدارات مدارس بأن نسبة التزام الطلبة في التعلم عن بعد راوحت بين 50 و70% خلال اليوم الأول من الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الجاري.

وحذرت المدارس الطلبة من الغياب أو التأخير عن الحصص، وحثتهم على الالتزام واستكمال المقررات الدراسية.

وتستكمل عدد من المدارس الحكومية والخاصة عملية توزيع الكتب المدرسية على ذوي الطلبة وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

واعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (تعليم) الجدول الزمني للحصص الدراسية خلال شهر رمضان للمراحل الدراسية كافة، داعية إلى إيقاف الأنشطة والفعاليات خلال شهر رمضان، والالتزام بالتوقيت الزمني للحصص.

وحدد الجدول للحلقة الأولى الدوام المدرسي بواقع ثلاث ساعات، حيث تبدأ الحصص من التاسعة حتى الـ 12 ظهراً بواقع خمس حصص دراسية، محددة عدد الحصص الأسبوعية بـ 25 حصة، زمن كل منها 30 دقيقة، وخمس دقائق استراحة بين الحصص.

ويمتدّ دوام طلبة الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية إلى أربع ساعات لليوم المدرسي، بواقع ستّ حصص دراسية يوميا، تبدأ في التاسعة صباحا وتستمر حتى الواحدة وخمس دقائق ظهرا، بواقع 30 حصة أسبوعيا، مدة كل منها 35 دقيقة، مع وقت استراحة خمس دقائق، أما اليوم الدراسي لمرحلة رياض الأطفال فلا يتعدى ساعتين يومياً، من الـ 10 صباحاً حتى الـ 12 ظهراً.

ودعت المؤسسة المعلمين وكوادر الإداريين والكوادر الفنية فيها، ممن لم يتلقوا اللقاح، إلى إجراء مسحة الأنف الدورية (بي سي آر)، وإدخال النتائج دوريا على الرابط الإلكتروني لتجنب تطبيق البنود الجزائية المحددة سلفاً.

وأكدت ضرورة التزام الموظف المصاب بكورونا، والمخالط، بالآلية المعتمدة للعلاج والحجر، وفق ما هو مقرر من السلطات الصحية.

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