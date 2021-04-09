64 % من المعلمين والإداريين بالمدارس الخاصة في الشارقة يتلقون جرعتَي لقاح «كوفيد-19»

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

ينتظم بعد غد الدوام المدرسي للطلبة الذين يدرسون في المدارس الأجنبية بالشارقة التي تتبع المناهج البريطانية والأميركية والهندية.

وأفادت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بأن أكثر من 74% من المعلمين والإداريين بالمدارس الخاصة بالإمارة تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح الخاص بـ«كوفيد-19»، و64% منهم تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.

وأكدت إدارات مدارس خاصة في الشارقة أنها جاهزة لاستقبال الطلبة مع بداية الفصل الدراسي الثالث، ممن اختاروا التعليم المباشر والهجين، من خلال إجراء فحوص «كورونا» للهيئتين التعليمية والإدارية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتفصيلاً، أفادت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بأن أكثر من 74% من المعلمين والإداريين بالمدارس الخاصة بالإمارة تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح الخاص بـ«كوفيد-19»، و64% منهم تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، لافتة إلى أنها وجّهت جميع الكوادر التعليمية والإدارية بضرورة تلقي اللقاح، حتى يكونوا مسهمين في تسريع التعافي، وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأشارت إلى أن إمارة الشارقة تحتضن 118 مدرسة خاصة، فيها 173 ألفاً و298 طالباً وطالبة، و17 ألفاً و420 معلماً وإدارياً، مشيرة إلى أنها بمختلف كوادرها الإدارية، والفنية، تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز البيئة التعليمية في المدارس الخاصة التابعة لها، مستفيدة من تجربتها السابقة، التي خاضتها في ظل التداعيات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19».

ولفتت إلى أنها بالتعاون مع الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، أعلنت عن عودة طلبة المدارس الخاصة بالإمارة إلى مدارسهم بدءاً من الأحد، لمدارس المناهج البريطانية والأميركية والهندية، و18 أبريل الجاري لمدارس المنهج الوزاري، واستقبالهم في فصولهم المدرسية من خلال نظم «التعليم المباشر أو الهجين أو التعلم عن بعد»، وفق اختيار ولي أمر الطالب، بعد الحصول على نتيجة فحص سلبية قبل موعد العودة للمدرسة بمدة لا تزيد على 72 ساعة من تاريخ الفحص. وأشارت إلى أنها وجهت جميع المدارس بتقليص ساعات الدوام المدرسي في بداية الفصل الثالث، الذي يبدأ بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وتقليص عدد ساعات اليوم الدراسي، وحصرها بين ثلاث وخمس ساعات فقط، لتمكين الطلبة من مواصلة تعليمهم الافتراضي والمباشر، وفقاً لنظام التعليم الذي اختاره ولي الأمر.

وأفادت بأنها وزعت دليلاً إرشادياً على جميع المدارس الخاصة بالإمارة، بهدف الوصول إلى بيئة صحية وآمنة للطلبة وللكوادر الإدارية والوظيفية، وضمان إنهاء العام الدراسي بنجاح، رغم التحديات والتداعيات التي صاحبت انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنها وجّهت الفرق الرقابية التابعة للهيئة بإجراء عدد من الزيارات التفقدية على المدارس والحضانات، لضمان التزام جميع الجهات المعنية بما ورد في الدليل الإرشادي، من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من إلزامية الفحوص المخبرية للكوادر الوظيفية، وتعقيم الفصول المدرسية ومختلف الأدوات المستخدمة فيها.

وأكدت إدارات مدارس خاصة بالشارقة، ممن تتبع النظامان الأميركي والبريطاني أنها جاهزة لاستقبال الطلبة مع بداية الفصل الدراسي الثالث، الذي سينطلق في 11 أبريل، من خلال إجراء فحوص كورونا للهيئتين التعليمية والإدارية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أنه لا تغييرات في ما يتعلق بالدراسة «الهجين»، سواء أكانت مباشرة أم عن بعد، مبينة أنها أرسلت رسائل نصية لأولياء الأمور بساعات الدوام المدرسي في بداية شهر رمضان، والجداول الدراسية للمناهج الذي يقتصر على ألا يتجاوز ساعات الدوام فيها خمس ساعات، واستبياناً آخر يؤكد شكل الدوام الذي يريد الطالب دراسته في الفصل الثالث.

ولفتت إلى أنه تم تشكيل لجان وفرق عمل داخلية، لضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية لعودة الطلبة وانتظام الدوام وفق البروتوكولات والاشتراطات الصحية التي عممتها هيئة الشارقة للتعليم الخاص لكل المدارس بضرورة اتباعها.

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