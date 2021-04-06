الشارقة: العودة للمدارس بالنظام «الهجين» ابتداء من الأحد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، عن عودة طلبة المدارس الخاصة بالإمارة لمدارسهم بدءاً من يوم الأحد المقبل لمدارس المناهج الأجنبية والآسيوية، ويوم الأحد 18 أبريل الجاري لمدارس المنهج الوزاري، واستقبالهم في فصولهم المدرسية من خلال نظام التعليم المباشر أو الهجين أو نظام التعلم «عن بعد»، وفق اختيار ولي أمر الطالب، بعد الحصول على نتيجة فحص سلبية قبل موعد العودة للمدرسة بمدة لا تزيد على 72 ساعة من تاريخ الفحص.

وتأتي عودة الطلبة واستكمال الدراسة بعد عطلة الربيع التي تنتهي متزامنة مع شهر رمضان، حيث أوعزت الهيئة إلى جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بتقليص عدد ساعات اليوم الدراسي، وحصرها بين ثلاث وخمس ساعات، لتمكين الطلبة من مواصلة تعليمهم الافتراضي والمباشر، وفقاً لنظام التعليم الذي اختاره ولي الأمر.

وأكدت رئيس الهيئة، الدكتورة محدثة الهاشمي، التزام المدارس الخاصة بتوفير البيئة المدرسية الآمنة لأبنائنا الطلبة، حيث بادرت الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى توفير جرعات من لقاح «كوفيد-19» للعاملين في المؤسسات التعليمية التابعة لها، الذين بدورهم بادروا بالتوجه إلى مراكز التطعيم لتلقي الجرعات.

وتجاوزت نسبة متلقي الجرعة الأولى من اللقاح من العاملين في المدارس الخاصة لإمارة الشارقة من معلمين وإداريين 74%، أما متلقو الجرعة الثانية من العاملين في المدارس فتجاوزوا 64%، ما يعتبر أمراً مطمئناً للطلبة وأولياء الأمور، وسيسهم بشكل كبير في مواجهة انتشار فيروس «كوفيد-19» في المجتمع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news