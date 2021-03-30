4 ضوابط لدوام الطلبة في الشارقة خلال رمضان

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أصدرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص تعميماً وجهت فيه جميع المدارس الخاصة بالإمارة بتحديد ساعات الدوام المدرسي للطلبة خلال شهر رمضان المبارك، وفق أربعة ضوابط تراعي ظروف الطلبة والشهر الفضيل وأولياء الأمور.

واشتملت الضوابط التي عممتها على المدارس الخاصة بالشارقة وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة من التعميم، على أن لا يبدأ الدوام المدرسي قبل الساعة 9 صباحاً في رمضان، وألا تقل ساعات الدوام عن ثلاث ساعات ولا تزيد على خمس ساعات مع مراعاة المراحل الدراسية للطلبة وظروف أولياء الأمور واحتياجاتهم، ومراعاة التخفيف على الطلبة في الواجبات المدرسية التي تكون خارج الحصص الدراسية، ومراعاة تخفيف الاختبارات المدرسية خلال الشهر الكريم.

وقالت الهيئة إن الفصل الدراسي الثالث سيبدأ في شهر أبريل المقبل، وسيتم تطبيق مواعيد شهر رمضان منذ اليوم الأول من الدوام المحدد من التاسعة صباحاً على ألا يزيد الدوام المدرسي باليوم على خمس ساعات ولا يقل عن ثلاث ساعات، مشيرة إلى أنها وجهت كل مدرسة باختيار آلية لوضع الجداول بما يخفف على الطلبة وأولياء الأمور خلال رمضان وفقاً لضوابط التعميم.

وأشارت في تعميمها رقم 26 لعام 2021 بشأن توقيت الدوام المدرسي، إلى أن كل مدرسة مسؤولة عن إعلان تفاصيل البدء والانتهاء المطلوبين لليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك، خصوصاً حصص التعليم عن بُعد وفقاً لضوابط التعميم.

وأكدت إدارات مدارس خاصة بالشارقة استمرار نظام التعليم بالشكل المطلوب وفق توجيهات الهيئة خلال شهر رمضان مع تطبيق تخفيف أوقات الحصص والواجبات الدراسية والتركيز على المواد الأساسية، وإيقاف جميع مواد الأنشطة والفعاليات خلال شهر رمضان، مطالبة بضرورة تعاون أولياء الأمور والطلبة في الوقت نفسه مع المعلمين والمعلمات خلال الشهر الفضيل للخروج بمخرجات تعليمية مميزة.

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