الأحد آخر موعد لرصد درجات الفصل الدراسي الثاني

المصدر: أمين الجمال - دبي

حدّدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (تعليم) يوم الأحد المقبل آخر موعد لرصد درجات الطلبة في الفصل الدراسي الثاني من قبل مدارسهم.

ووجهت في تعميم أصدرته، أخيراً، مديري ومديرات مدارس التعليم العام والخاص، المطبقة لمنهج وزارة التربية والتعليم، بتفعيل صلاحية رصد درجات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، من خلال ثلاثة إجراءات، هي: الانتهاء من رصد الدرجات يوم الأحد المقبل، ومراجعة الدرجات في اليوم التالي (الإثنين)، واعتماد الدرجات يوم الثلاثاء.

وفي تعميم سابق، أفادت المؤسسة بأن تقييم الطلبة خلال الفصل الدراسي الثاني يعتمد على أدائهم، مشيراً إلى عدم وجود امتحانات ختامية في الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف، من الأول إلى الـ12، في المجموعتين (A وB).

وأوضح التعميم الإجراءات الخاصة بتقييم الطلبة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، الذي يعتمد على أداء الطلبة في التقييم التكويني، المنفذ من المعلم، ووفقاً للتوجيهات المركزية الواردة في خطط المناهج، والمتوافرة على منصة التعلم LMS.

ويتضمن التقييم تنفيذ اختبار تحدّث في مادة اللغة الإنجليزية للصفوف من الرابع حتى الـ12.

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