«التعليم والمعرفة» تعدّل نظام تسجيل درجات الطلبة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أبلغت مدارس خاصة في أبوظبي، «الإمارات اليوم»، بصدور توجيه من دائرة التعليم والمعرفة بإلزام المدارس الخاصة بإدخال الدرجة النهائية للطالب «معدل درجات الفصول الدراسية الثلاثة»، في خانة درجة الفصل الدراسي الثالث، باعتبارها الدرجة النهائية للطالب في بطاقة الدرجات.

وتفصيلاً، أرسلت الدائرة تعميماً للمدارس الخاصة، أكدت فيه أنه ابتداءً من العام الدراسي الجاري 2020 - 2021، يتوجب على جميع المدارس الخاصة (المنهاج الأجنبي) إدخال درجات الطلبة في نهاية كل فصل دراسي، بحسب نظام الفصول الدراسية المعتمدة في المدرسة (نظام الفصلين، أو الفصول الثلاثة، أو الفصول الأربعة)، وطالبت المدارس التأكد من أن حالة تسجيل الطلبة في النظام بدوام كامل، والتأكد من تخصيص الشعب لجميع الطلبة، وتخصيص المنهج لجميع الطلبة.

وأشارت الدائرة إلى أنها أعدت نظام معلومات الطالب «eSIS» بما يتوافق مع نظام الفصول الدراسية الثلاثة، بحيث تقوم المدارس التي تطبق نظام الفصول الثلاثة بإدخال درجات الفصل الدراسي الأول للطالب في خانة الفصل الدراسي الأول على النظام، وإدخال درجات الفصل الدراسي الثاني للطالب في خانة الفصل الدراسي الثاني، وإدخال الدرجة النهائية للطالب (معدل درجات الفصول الدراسية الثلاثة) في خانة درجة الفصل الدراسي الثالث، باعتبارها الدرجة النهائية للطالب في بطاقة الدرجات.

ولفتت إلى أن المدارس التي تتبع نظام الفصلين الدراسيين، سيكون عليها إدخال درجات الفصل الدراسي الأول للطالب في خانة الفصل الدراسي الأول على النظام، و«إعفاء» درجات الفصل الدراسي الثاني، وإدخال الدرجة النهائية للطالب «معدل درجات الفصلين الدراسيين» في خانة درجة الفصل الدراسي الثالث، فيما سيكون على المدارس التي تتبع نظام الفصول الدراسية الأربعة إدخال درجات الفصل الدراسي الأول للطالب في خانة الفصل الدراسي الأول على النظام، وإدخال درجات الفصل الدراسي الثاني للطالب في خانة الفصل الدراسي الثاني على النظام، وإدخال الدرجة النهائية للطالب (معدل درجات الفصول الدراسية الأربعة) في خانة درجة الفصل الدراسي الثالث، باعتبارها الدرجة النهائية للطالب في بطاقة الدرجات.

جدير بالذكر أن دائرة التعليم والمعرفة أرسلت تعميماً إلى المدارس يقضي بإلغاء نظام الأوزان الخاص بالفصول الدراسية، بحيث تقوم المدارس بإدخال «صفر في درجات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وإدخال المعدل النهائي لدرجات الطالب في خانة الفصل الدراسي الثالث مباشرة، إلا إنها عادت وعدلت في النظام وأتاحت إدخال درجات الطلبة في الفصلين الأول والثاني، بعد حدوث التباس وعدم فهم في الميدان التربوي وبين أوساط ذوي الطلبة.

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