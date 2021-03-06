جامعة «محمد بن زايد» تحدّد شروط القبول للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حدّدت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ثلاثة شروط للقبول في برامج البكالوريوس وأربعة شروط للقبول في الماجستير والدكتوراه، وذلك في إطار سعيها لتقديم برامج أكاديمية متميزة في اللغة العربية وآدابها، والدراسات الإسلامية بفروعها. ونشرت الجامعة، على موقعها الرسمي الجديد، أن القبول في برنامج البكالوريوس في الدراسات الإسلامية (مسار الفقه وأصوله)، وبرنامج البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها، يتطلب أن يكون الطّالب من مواطني الإمارات أو من أبناء المواطنات، وأن يكون حاصلاً على معدل لا يقل عن 75% في الثانوية العامة، وأن ينجح في المقابلة الشخصية. أما شروط القبول ببرنامج الماجستير في المذهب المالكيّ والقضايا المعاصرة، فأن يكون النّجاح في البكالوريوس أو ما يعادله «جيّد جدّاً» فما فوق، وأن تكون شهادة البكالوريوس صادرة من جامعة معترفٍ بها، وأن تكون شهادته الجامعيّة في موضوعٍ يؤهّله للدراسة المختصّة التي تقدّم للالتحاق بها، إضافة إلى اجتيازه امتحاناً كتابياً ومقابلة شخصية.

ولفتت الجامعة إلى أن القبول في برنامج الدكتوراه في الفقه الإسلاميّ وقضايا المجتمع المعاصرة، يستلزم أن يكون النّجاح في الماجستير أو ما يعادله «جيّد جدّاً» فما فوق، وأن تكون شهادة الماجستير صادرة من جامعة معترف بها. وأن تكون شهادة الماجستير في موضوع يؤهّله للدراسة المختصة التي تقدّم للالتحاق بها، وأن يجتاز امتحاناً كتابيّاً ومقابلة شخصيّة.

وأرجأت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية قبول طالب البكالوريوس نهائياً حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، للتأكد من حصوله على علامة لا تقل عن (2) في المعدل الفصلي، والحصول على درجة لا تقل عن (1000) نقطه في اختبار الإمارات القياسي (EmSAT) في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

- الجامعة أرجأت قبول طالب البكالوريوس نهائياً حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

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