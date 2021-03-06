في الميدان

المصدر: إعداد : أمين الجمال

وصل 117 طالباً وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة للمرحلة النهائية من مسابقة «تحدي الكتابة» التي أطلقها قطاع المناهج في وزارة التربية والتعليم، مطلع العام الدراسي، بهدف تحسين مستوى أداء الطلبة في مهارات اللغة العربية، خصوصاً مهارة الكتابة بفنونها وأساليبها، كونها حصيلة خبراتهم المعرفية والمهارية، إذ تعتبر الكتابة محوراً مركزياً للتعبير عن الفكر والوجدان.

والطلبة المتأهلون بينهم 24 طالباً وطالبة من أبوظبي، و16 من الظفرة، و21 من عجمان، و16 من دبي، و24 من العين، وأربعة من أم القيوين، و12 من الفجيرة، و17 من رأس الخيمة.

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