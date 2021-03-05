«الإمارات للتعليم» تفتح التسجيل في المدارس الحكومية

المصدر: أمين الجمال - دبي

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أمس، عن فتح باب التسجيل للطلبة المواطنين ومن في حكمهم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول، إلى جانب صفوف النقل من الصف الثاني إلى الثاني عشر للعام الدراسي المقبل، اعتباراً من بعد غد وإلى الأول من أبريل المقبل.

وحددت المؤسسة المراحل العمرية المتاح لها التسجيل في أولى رياض أطفال حتى الصف الأول في المدارس الحكومية، بحيث تحتسب سن القبول في مرحلة رياض الأطفال للطالب الذي أكمل السن المعتمدة للتسجيل في هذه المرحلة حتى تاريخ 31 أغسطس من العام الدراسي المقبل.

وأوضحت أنه للتسجيل في روضة أولى، يجب ألا يقل عمر الطالب عن أربع سنوات، وتشمل الطلبة مواليد الأول من سبتمبر 2016 إلى 31 من أغسطس 2017، وروضة ثانية يجب ألا يقل عمر الطالب عن خمس سنوات، وتشمل الطلبة من مواليد الأول من سبتمبر 2015 إلى 31 من أغسطس 2016، وسن قبول الطلبة في الصف الأول لمن أتم ست سنوات ولا يتجاوز ثماني سنوات، وتشمل الطلبة من مواليد الأول من سبتمبر 2013 إلى 31 من أغسطس 2015. وحددت المؤسسة على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم خطوات تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية، ومنها دخول ولي أمر الطالب المسجل في المدارس الحكومية على حسابه في بوابة «أولياء الأمور والطلبة»، ونقر زر «طالب حالي في المدرسة الحكومية»، لتقديم طلب حجز مقعد للطالب الموجود في مدرسة أخرى أو تسجيل طالب مستجد، وإذا لم يكن لديه حساب في بوابة «أولياء الأمور والطلبة»، يمكنه إنشاء حساب جديد بنقر زر «طالب جديد»، لتقديم طلب حجز مقعد للطالب في مدرسة أخرى أو تسجيل طالب مستجد. وأشارت إلى أن التسجيل الإلكتروني متاح للطلبة في جميع الصفوف الدراسية من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، إضافة إلى أن التسجيل في الروضة الأولى والروضة الثانية متاح للطلبة الإماراتيين وأبناء المواطنات، ويستثنى من ذلك المناطق البعيدة في إمارة أبوظبي.

أما التسجيل للطلبة غير المواطنين فيكون للمتميزين من الصف الثاني إلى الصف الثاني عشر، ويستثنى من ذلك المناطق البعيدة في إمارة أبوظبي.

الأوراق المطلوبة

دعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى ضرورة إرفاق جميع الأوراق الثبوتية المطلوبة، لافتةً إلى أنه سيتم التحقق من جميع الطلبات المقدمة عن طريق إدارة المدرسة وفريق شؤون الطلبة في المؤسسة، وسيتم إعلام المتقدم بأي إجراء متخذ على الطلب من خلال إشعاره بالرسائل النصية (SMS)، أو عن طريق صفحة قائمة طلبات التسجيل في الموقع الإلكتروني.

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