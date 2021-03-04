جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تعلن عن وظائف تخصصية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عن فتح باب التوظيف للهيئة التدريسية في الجامعة للعام الجامعي 2021-2022، حيث ستقوم الجامعة بالتعاقد مع أساتذة مشاركين أو حاصلين على الأستاذية في اللغة العربية، وذلك في تخصصات النحو والبلاغة والنقد والأدب واللسانيات بفروعها الحاسوبية، وكذلك في تخصصات الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم التاريخ والآثار وتحقيق المخطوطات والخط العربي.



بالإضافة إلى الدراسات الإسلامية في التخصصات التالية: القرآن الكريم وعلومه، والحديث والسنة، والفقه الإسلامي وأصوله، كما فتحت الجامعة باب الترشح للهيئة التدريسية في اللغات العبرية والروسية والفارسية.

وحددت الجامعة شروط الترشح بالحصول على المؤهل العلمي المطلوب في التخصصات أعلاه، والخبرة الكافية في التدريس والبحث العلمي، بالإضافة إلى الإلمام بوسائل وتقنيات التعليم الحديثة، ويتم استقبال طلبات الترشح مع إرفاق نسخة من المؤهل العلمي والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني cv@mbzuh.ac.ae

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