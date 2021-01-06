عودة طلبة للدوام المدرسي في الأسبوع الثالث من فبراير المقبل

المصدر: أمين الجمال - دبي

حددت وزارة التربية والتعليم الأسبوع الثالث من شهر فبراير المقبل موعداً لعودة الطلبة من رياض الأطفال حتى الحلقة الثالثة للدوام في المدارس، داعية إدارة المدارس في تعميم أصدرته ووزعته عليها، أخيراً، إلى تحديد احتياجاتها من الحافلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها.

وأوضحت الوزارة في التعميم خطة العودة المتدرجة للطلبة في المدارس، حيث سيداوم طلبة الحلقة الثالثة فقط في الأسبوعين الثالث والرابع من يناير الجاري، وسوف يبدأ دوام طلبة الحلقة الثالثة والصفين السابع والثامن في الأسوع الأول من فبراير المقبل، وفي الأسبوع الثاني من الشهر نفسه يداوم طلبة الحلقتين الثانية والثالثة والصفين الثالث والرابع.

من جهة أخرى، أظهر استبيان للرأي، أجرته وزارة التربية والتعليم، قبيل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، أن 48% من أولياء أمور الطلبة يرغبون في تطبيق التعليم الواقعي (داخل المدرسة)، و36% يفضلون "التعليم عن بعد"، فيما لم يختر سوى 16% من ذوي الطلبة "التعليم الهجين".

وأفادت مسودة طرحها قطاع العمليات في الوزارة حول العودة إلى الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، بعنوان "خطة التعافي للعودة الآمنة للمدارس وتطبيق التعليم الهجين"، بأن عدد ذوي الطلبة الذين شاركوا في الاستبيان بلغ 48637 شخصاً على مستوى الدولة، وتصدرت أبوظبي بـ13814 مشاركاً في الاستبيان، تليها رأس الخيمة بـ9224، والشارقة بـ9020، ودبي بـ6428، والفجيرة بـ4539، وعجمان بـ3497، وأم القيوين بـ2115 مشاركاً.

وارتكزت الوزارة في اعدادها لاستئناف عودة طلبة المدرسة الإماراتية، على نتائج استطلاع أولياء أمور طلبة المدرسة الإماراتية الذين يعتبرون شريك أساسي في اتخاذ القرارات للعودة الامنة للمدارس، بالإضافة الي استناد الوزارة على الأدلة و البرامج الارشادية للعودة الامنة من خلال توفير برامج توعوية لجميع الفئات في الميدان التربوي، كما شملت المرتكزات الخطة المتدرجة لعودة الطلبة وفق المراحل الدراسية، وحددت أربعة سيناريوهات مرنة للدوام المدرسي لطلبة المدارس، و استعدادات الوقاية من جائحة كورونا في النقل المدرسي، بالإضافة الي وضع برنامج الوجبات الغذائية ومكوناتها وفق رغبة أو عدم رغبة ولي الأمر بالمشاركة في الوجبة الغذائية.

وانطلقت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في الثالث من الشهر الجاري، عن بعد، لمدة أسبوعين، حيث ذكرت الوزارة أن الدراسة ستكون وفق الجداول المدرسية السابقة للفصل الدراسي الأول، مع الحفاظ على التوزيع الزمني لدوام الطلبة، المطبقة في الفصل الأول.

وبدأ دوام الهيئة الإدارية والفنية في المدرسة، بنسبة 50% للكادر الإداري والفني بالتبادل وفق خطة توزيع يضعها مدير المدرسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الدوام الرسمي في المدرسة.

وشددت الوزارة على الالتزام بتطبيق الإجراءات عدة، منها التأكيد على جميع العاملين الالتزام بتعليمات الجهات المعنية في اتخاذ التدابير الوقائية في مقار العمل والتي تتمثل في إجراءات التباعد ولبس الكمامات ومنع التجمعات وفي حال مخالفة ذلك ستطبق القوانين والأحكام، إضافة إلى مباشرة جميع أعضاء الهيئة الادارية والفنية والهيئة التدريسية (من غير حاملي الانصبة )في المدرسة بعد التأكد من أن نتيجة الفحص سلبية، وكذلك إثبات الحضور والانصراف في كشوف رسمية تعتمد من مدير المدرسة، ويتم حفظها في المدرسة ورفع حالات الانقطاع والغياب غير المبرر الى مدير النطاق عبر البريد الالكتروني لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن الغياب.

ولفتت الوزارة إلى منع القادمين من السفر الذين أظهر الفحص الطبي نتيجة ايجابية لكوفيد 19، دوامهم في مقار عملهم، ويتوجب عليهم استكمال فترة الحجر الصحي (لمدة 10 أيام)، والتأكيد على جميع العاملين في المدارس إجراء فحص كورونا قبل مباشرة العمل في المدرسة بما في ذلك الذين خضعوا للحجر الصحي.

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