محاكم رأس الخيمة تدرب 88 طالباً جامعياً بنظام «الهجين»

المصدر: مصباح أمين- رأس الخيمة

دربت دائرة محاكم رأس الخيمة 88 طالباً من سبع جامعات بنظام التدريب «الهجين»، بهدف إنهاء ساعات التدريب الميداني المقررة عليهم من جامعاتهم، وذلك وفق الإجراءات الوقائية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأوضحت أنها اعتمدت تطبيق منظومة التعليم والتدريب «الهجين» للطلبة من مختلف الجامعات على مستوى الدولة، إذ سيمكن الطلبة من الحضور إلى مقر المحاكم بالإضافة إلى التدريب «عن بعد»، لضمان اكتسابهم المعارف والمهارات العملية، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.

وقال رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، لـ«الإمارات اليوم»، إن عملية متابعة الطلبة خلال التدريب والإشراف عليهم تتم من قبل قسم الموارد البشرية في الدائرة، حيث تم تدريب 88 طالباً وطالبة من سبع جامعات في 11 تخصصاً جامعياً خلال الفترة الماضية، وبمعدل 8876 ساعة تدريبية.

وأضاف أن الدائرة تؤمن بأهمية دعم وتمكين طلبة الجامعات من خلال تدريبهم، وإكسابهم الخبرات العملية والمهارات اللازمة التي تسهم في تأهيلهم للانخراط في سوق العمل والإبداع في أماكن عملهم من خلال فتح مجال التدريب في مختلف المجالات الوظيفية، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف إلى بيئة العمل، إلى جانب إنهاء ساعات التدريب الميداني المقررة عليهم من الجامعة.

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