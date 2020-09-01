الحمادي: 25% نسبة الراغبين بالتعليم الواقعي وسترتفع تدريجيا لتصل إلى 100%

وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

كشف وزير التربية والتعليم  حسين بن إبراهيم الحمادي  أن حضور الطلاب الفعلي سيكون مرحلياً، بحيث تقتصر نسبة الدوام في البداية على 25% من الراغبين في التعليم الواقعي و من ثم يتم رفع النسبة بعد أسبوعين لتصل إلى 50%، ثم 75%، وحتى الوصول إلى نسبة 100% من التعليم الواقعي للراغبين من الطلاب.

 

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