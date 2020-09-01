الحمادي: 25% نسبة الراغبين بالتعليم الواقعي وسترتفع تدريجيا لتصل إلى 100%

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي أن حضور الطلاب الفعلي سيكون مرحلياً، بحيث تقتصر نسبة الدوام في البداية على 25% من الراغبين في التعليم الواقعي و من ثم يتم رفع النسبة بعد أسبوعين لتصل إلى 50%، ثم 75%، وحتى الوصول إلى نسبة 100% من التعليم الواقعي للراغبين من الطلاب.

وزير التربية والتعليم حسين الحمادي: تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يمزج بين التعلم الواقعي والتعلم عن بعد وسيكون دوام الطلبة مرحليا بحيث تقتصر نسبة الدوام حاليا على 25% من الراغبين بالتعليم الواقعي ترتفع بعد اسبوعين إلى 50% ثم 75% وصولا إلى 100% من التعليم الواقعي للطلبة الراغبين pic.twitter.com/Q8w7TCnmUC — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 1, 2020

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