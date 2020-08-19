«التقنية العليا» تطبّق منظومة التعليم «الهجين»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت كليات التقنية العليا تفاصيل تطبيق منظومة التعليم «الهجين» مع انطلاقة العام الأكاديمي الجديد، التي ستعتمد على تقديم كل المحاضرات للطلبة عن بُعد خلال الفصل الدراسي الأول، الذي سيبدأ في 24 من أغسطس للطلبة المستمرين و30 أغسطس للطلبة الجدد، في حين سيتم فتح المجال لحضور الطلبة بنسبة 30%.

وسيقتصر حضور الطلبة على المختبرات وورش العمل والحلقات النقاشية والعروض التقديمية، إضافة للأنشطة التطبيقية والبحثية المتعلقة بريادة الأعمال ضمن المناطق الحرة الاقتصادية.

وأفاد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، أن الكليات اعتمدت تطبيق التعليم «الهجين»، بما سيمكن الطلبة الملتحقين بالكليات من تلقي تعليمهم بشكل متنوع، يجمع ما بين الدراسة في حرم الكليات والدراسة عن بُعد، وذلك وفق طبيعة البرامج والتخصصات ومتطلباتها ما بين النظرية والتطبيقية.

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