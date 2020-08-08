في الميدان

المصدر: إعداد : أمين الجمال

أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بأن نتائج تقييم التعليم عن بعد تشير إلى أن جميع المدارس الخاصة في دبي ضمن فئتي «متميز» أو «جيد جداً»، تقدم خدمات التعلم عن بُعد ضمن مستوى «متطور»، بحسب آخر تصنيفات الرقابة المدرسية في الهيئة للعام الدراسي. ولفتت الهيئة في تغريدات على «تويتر» إلى أن 80% من المدارس ضمن فئة «جيد»، و26% من فئة «مقبول»، تقدم تعليماً عن بعد «متطور». وكشفت نتائج تقييم التعلم عن بعد، التي أعلنتها الهيئة أخيراً، عن تحقيق أكثر من ثلثي المدارس الخاصة مستويات متقدمة في جودة خدمات التعلم عن بعد.

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