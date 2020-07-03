«التربية» تطبق فصولاً صيفية ذكية من الأول إلى الـ 12

المصدر: إعداد :أمين الجمال

تعتزم وزارة التربية والتعليم تطبيق برنامج الفصول الصيفية الذكية لطلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، يوم 19 يوليو الجاري، بعد صدور نتائج نهاية العام الدراسي (2020/‏‏‏2019)، موضحة أن البرنامج يعد إحدى محطات التقييم الداعمة للطلبة، ويتضمن ثلاثة برامج، هي: تنمية مهارة القراءة لطلبة الصفوف الأولى، ورفع أداء الطلبة غير المجتازين في مادة دراسية أو أكثر في الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر، وتحسين معدل نهاية العام بنسبة 10%، لطلبة الصفوف نفسها.

وأفادت الوزارة في دليل «الفصول الصيفية الذكية»، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن هذه الفصول تعتمد على تعلم الطالب الذاتي من خلال منصات تعليمية ضمن برنامج زمني محدد، وتتميز بالمرونة في التعامل مع محتويات التعلم الذاتي أو الإجراءات التقييمية المتاحة على المنصة، ما يسهم في رفع كفاءة أداء الطالب، وتمكينه من المهارات المستهدفة في البرنامج، إضافة إلى تحمله مسؤولية تعلمه وتقييمه.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يعكس حرصها على تمكين الطالب من المهارات المطلوبة كافة، وفق النواتج التعليمية المحددة في عمليات التعلم، والمرتبطة بالخطة الزمنية المنفذة خلال العام الدراسي (2020/‏‏‏2019).

وذكرت الوزارة خطوات عدة للبرنامج الزمني للفصول الصيفية الذكية، حيث تبدأ بعملية إلحاق الطلبة ببيئة التعلم أو التسجيل الذاتي من قبل الراغبين في تحسين معدل نهاية العام، يليها بدء الحصص الفعلية خلال الفترة الزمنية من 19 يوليو الجاري إلى 13 أغسطس المقبل (أربعة أسابيع).

وتمثل الأسابيع الأربعة المحددة للطالب زمن تمدرس ذاتي ينفذه الطالب من خلال منصات التعلم الإلكترونية، وتتضمن الفصول الصيفية الذكية مجموعة من مصادر التعلم، إضافة إلى إجراءات تقييمية تساعد الطالب على تحسين مستوى أدائه، ولا يوجد زمن محدد للتمدرس أثناء الفصول الصيفية الذكية، وإنما يعتمد ذلك على حس الطالب بالمسؤولية تجاه تعلمه، والتقييم الختامي هو آخر محطة في الفصول الصيفية الذكية للفئتين (2 و3)، ويحصل الطالب على نتيجته إلكترونياً، خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس المقبل.

وحددت الوزارة، في الدليل، المواد المستهدفة في الفصول الصيفية الذكية، وهي: اللغة العربية للفئة الأولى (طلبة الصفوف 1 و2 و3)، وست مواد للفئة الثانية التي تضم طلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر لتحقيق درجة الاجتياز في أي مادة دراسية من مواد المجموعة (A)، وتضم المواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والفيزياء، والأحياء/‏‏‏ الكيمياء، أما مواد الفئة الثالثة التي تستهدف طلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر الراغبين في تحسين معدل درجة المادة بزيادة 10%، فهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات.

وتضمن الدليل جداول التقييم الختامي للفصول الصيفية الذكية، الذي سيبدأ لطلبة الفئتين الثانية والثالثة، يوم 16 من أغسطس المقبل وينتهي في 24 من الشهر نفسه، موضحاً أنه سيعقد للطلبة اختبار إلكتروني على فترتين: الأولى الفترة الرئيسة، والثانية لمن لم يتمكن من دخول الاختبار الأول لأي سبب كان، ويتقدم الطالب للاختبار في المواد المحددة له فقط، سواء التي لم يجتزها بنجاح في نهاية العام الدراسي، أو مسجلة لرفع المعدل.

ولفت الدليل إلى أن زمن الامتحان لكل مادة هو 60 دقيقة، وكل سؤال مقيد بزمن يظهر إلى جانب السؤال من خلال مؤقت زمني، وعلى الطالب التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال إلى السؤال التالي، وقبل انتهاء مدة الإجابة، وعند الانتقال لا يمكنه الرجوع مرة أخرى إلى السؤال السابق.

نتائج نهاية العام الدراسي

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن إعلان نتائج نهاية العام الدراسي الجاري، يوم الثلاثاء المقبل (السابع من الشهر الجاري)، بعد انتهاء الامتحانات التعويضية لطلبة الصف الثاني عشر، وتصحيح ورصد الدرجات، لافتةً إلى أنها ستزود الطلبة بنتائجهم عبر رسائل نصية على هواتفهم المتحركة، ومن خلال نظام درجات الطالب «المنهل». ويختتم طلبة الصف الثاني عشر أداء الامتحانات التعويضية اليوم بمادة الرياضيات للمسارات كافة، إضافة إلى التربية الإسلامية للمسارين العام والمتقدم.

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