المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أضاء برج خليفة اليوم الجمعة، بصور خريجي طلبة الجامعة الكندية، والتي نظمت حفل تخريج دفعة من طلبتها، تحت رعاية وزير التسامح، الشيخ نهيان مبارك آل نهيان.

وقال الجامعة في بيان صحافي، "إن طريقة الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الطلبة برفع صورهم على برج خليفة تعد الأولى من نوعها، والتي تعتبر جزءاً من حفل التخريج الافتراضي".

وأشارت الجامعة إلى أن الآونة الأخيرة شهدت معاناة خريجي عام 2020، في جميع أنحاء العالم، عانى من اضطراب في الأشهر الأخيرة من دراستهم، في ما يتعرض له العالم من انتشار جائحة كورونا، لافتة إلى أنها دعت طلبتها إلى التكيف مع واقع جديد للتعلم عن بُعد، إذ طبقت إرشادات التباعد الاجتماعي في ضوء إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وواجهت الجامعات تحدي الاحتفاء بطاقتها الخريجين، ومن ثّم تم تأجيل احتفالات التخريج واحدًا تلو الآخر، وتوصلت الجامعات للبحث عن طرق للاحتفال بخريجيهم بأفضل الطرق وأكثرها أمانًا.

وأكدت الجامعة الكندية دبي أنها قبلت التحدي بروح مبتكرة ورأت الفرصة للارتقاء بالتخريج إلى آفاق جديدة، ولذلك يرمز حدث التخريج في الجامعة الكندية دبي إلى مدى إرتقاء إمكانيات الخريجين والمستقبل وقوة الصمود حيث تبدأ الدولة عملية العودة إلى الحياة بعد هذه الفترة العصيبة، داعية خريجيها إلى الإصرار والقوة وتحليهُم بالصبر من أجل الوصول إلى هدفهم.

برج خليفة يضيء بصور خريجي جامعة في دبي#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/hskftWw0Tp — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 5, 2020

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