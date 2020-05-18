جائزة الشارقة للتميز التربوي تعلن عن الفائزين في دورتها الـ 26

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

كشف مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز التربوي عن الفائزين بفئات الجائزة في دورتها الـ 26 حيث احتلت هيئة الشارقة للتعليم الخاص صدارة الفئات الفائزة بالجائزة بنحو 16 فائزاً، وذلك من إجمالي 71 فائزاً وفائزة، تلاها وزارة التربية والتعليم قطاع العمليات المدرسية مجلس 3 بـ11فائزاً ثم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ب9 فائزين، ووزارة التربية والتعليم مجلس 2 ب8 فائزين ثم التعليم الخاص بالوزارة ب6 فائزين ودائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي وفاز منها 7 وبذات عدد الفائزين فازت وزارة التربية والتعليم مجلس 4 ثم مجلس 1 ب4 فائزين ومجلس 5 بفائز واحد ومجلس 6 بفائز واحد وجهة المؤسسات الداعمة للتعليم فائز واحد، وذلك ضمن 320 تقدموا للمشاركة.

وأعلن أمين عام مجلس الشارقة للتعليم محمد الملا في مؤتمر صحفي عقد عن بعد أن جائزة فئة الأفراد والمؤسسات الداعمة للتعليم ذهبت للقيادة العامة لشرطة دبي –مساعد القائد العام للشؤون الاكاديمية والتدريب مكتب حماية للتربية والتعليم –مدارس حماية، فيما تم اختيار هيئة الشارقة للتعليم الخاص كأفضل مؤسسة تعليمية من حيث عدد المشاركات التي بلغت 88 مشاركة والفائزين ال16، و وزارة التربية والتعليم قطاع العمليات المدرسية مجلس 3 و الذي بلغ عدد المشاركات لديهم 51 مشاركة و الفائزين 11 فائز.

وأكد محمد الملا ارتفاع نسبة المشاركة في الدورة الحالية مقارنة بالدورة الماضية والتي وصلت إلى 575 مشاركة في المرحلة الأولى تم فرزها لـ320 مشاركة، فضلاً عن تنوعها، ما يعطي مؤشراً على مدى تطور الجائزة مع كل دورة تمضي، وتحولها إلى أحد أهم الركائز الاستراتيجية للمعرفة في إمارة العلم والثقافة.

من جانبها، أشادت خولة الحوسني رئيس لجان تحكيم الجائزة بالرعاية التي تحظها بها الجائزة والاهتمام الكبير من قبل الميدان الذي يعكس سبب تنامي أعداد المشاركات، مؤكدة أن جائزة الشارقة للتميز التربوي التي قطعت ربع قرن بعام تشكل حافز قوي للإبداع والتنافس في سبيل العلم، مشيدة بأثرها الملموس على المسيرة التعليمية حيث تعد رافدا مهماً يعزز جوانب التميز والابداع والعطاء لدى هذا المجال الحيوي الذي لم تبخل عليه دولتنا – بالدعم والمتابعة.

وأفادت أن أعداد المشاركين في فئات الجائزة ووفقا للمناطق بلغت 320 تصدرتها مشاركات هيئة الشارقة للتعليم الخاص بواقع 88 مشاركة ثم وزارة التربية والتعليم قطاع العمليات المدرسية مجلس 3 ب51 مشاركة، ودائرة التعليم والمعرفة بابو ظبي ب50 مشاركة لتليها باقي الجهات,,وتضمنت اعداد الفائزين 5 فائزين في الصف الرابع 5 فائزين في الصف الخامس و5 بالصف السادس 4 فائزين في الصف السابع و3 في الصف الثامن و 5 فائزين في الصف التاسع.. أما الصف العاشر فضم 3 فائزين وفي الصف الحادي عشر 4 فائزين و5 فائزين في الصف الثاني عشر، وفي فئة الطالب المتميز من الفئات الخاصة تم اختيار 3 طلبة.

وفي فئة البحث التربوي التطبيقي المتميز نالت وزارة التربية والتعليم –التعليم الخاص الجائزة عن بحث بعنوان فاعلية برنامج لخفض الضغوط النفسية لدى الامهات وتحسين التفاعل الاجتماعي للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في الدولة،لموزة سيف الدرمكي، وبحث ثاني لاشرف محمد حسين بعنوان فاعلية برنامج تدريبي قائم على بعض الاستراتيجيات التعليمية في علاج صعوبات الفهم القرائي لدى طلاب صعوبات التعلم بالصف الخامس بمكتب العين التعليمي، وفاز بحث لمريم سالم البدواوي تناول واقع ممارسة معلمي المرحلة الثانوية لاستراتيجيات التقييم الذاتي، أما فئة المشروع المتميز ففاز بها مشروع «معسكر الغافية» لمدرسة الغافية للتعليم الاساسي في الشارقة, ومشروع الفرقة الموسيقية لمدارس حماية مدارس حماية –شرطة دبي اما عن فئة المدرسة المتميزة ففازت مدرسة مدرستنا الثانوية الانجليزية الشارقة للبنين وفرع البنات ومدارس الامارات الوطنية- مجمع مدينة محمد بن زايد ابو ظبي, وفي فئة الاسرة المتميزة فازت بها ثلاثة اسر،, وفي فئة الحضانة المتميزة حصلت حضانة عش الاطفال من ابو ظبي الجائزة وحضانة الفلاح الحكومية في الشارقة.

وفي فئة امين مركز مصادر التعلم فازت روضة المنصوري من مدرسة غياثي للتعليم الاساسي، وفاز ت عن فئة معلم التربية الخاصة ماجد فتح الله من مركز التدخل المبكر، وحصد 6 من الهيئات التدريسية جائزة فئة المعلم المتميز وهم نعمة الحبسي من مدرسة الظيت الاساسية ونهى حسين حسانين مدرسة الوثبة وسماء زكي مدرسة المنار النموذجية وايمن ابراهيم النقيب مدرسة شخبوط بن سلطان وليلى احمد الحمادي مدرسة اسيا بنت مزاحم النموذجية وخالد عبد العظيم مدرسة القراين للتعليم الأساسي.

وفي فئة أفضل مدير نطاق فازت امينة العليلي وكلثم الغويص السويدي، فيما حصلت اربع مجالس اولياء امور هي مجلس مدرسة منارة الشارقة الخاصة ومجلس مدرسة الرؤية حلقة ثانية ومجلس مدرسة المجد النموذجية و مجلس مدرسة مشيرف للتعليم الاساسي ومجلس مدرسة ابن سينا.

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