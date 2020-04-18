المواهب المدفونة

المصدر: أمل العفيفي

خلال هذه الفترة التي مرت بالعالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وما ارتبط به من إجراءات احترازية ووقائية لمختلف دول العالم اتجاه تعزيز التباعد الاجتماعي، وأيضاً تطبيق الحجز المنزلي، وإطلاق برامج العمل عن بعد، والتعلم عن بعد، وغيرها من الإجراءات، أصبح البيت حاضنة للأسرة، تجتمع فيه للعمل والتعلم وممارسة حياتها الاجتماعية.

ما اكتشفه البعض خلال وجودهم مجتمعين في محيطهم الأسري من مواهب ومهارات وخبرات ليس بالقليل، فقد كشفت هذه الفترة عن الكثير مما لا يعرفه بعض الأشخاص عن أنفسهم، أو عن المحيطين بهم، وبعيداً عن الحديث الدائر حالياً في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مهارات بعض أفراد الأسرة في المطبخ، أو ممارسة الرياضة، أو العزف الموسيقي، وغيرها من المهارات التي كشف عنها البقاء في المنزل، فإن هناك سمات جديدة تكشفت لم تكن معروفة لكثير من الأسر، فقد فوجئ الأب والأم بأن أحد الأبناء لديه مهارات متميزة في توظيف التكنولوجيا، وتقديم الدعم التقني والفني للأسرة ولأقرانه، وهي مهارات لم تكن معروفة من قبل، فهذا الطفل الذي لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره قبل «كورونا» كان منهمكاً في دراسته، والأب في العمل، والأم كذلك، وبقية الأبناء والبنات يواصلون الدراسة، ولم يكن هناك موقف يتطلب تدخلاً من ذلك الصبي ابن الثانية عشرة، واليوم عندما اضطر الأب والأم للعمل من داخل المنزل، واجهت كلاً منهما مشكلات تقنية في استمرارية البرامج التقنية أو الشبكة أو غيرها، وفجأة ظهرت مواهب هذا العبقري الصغير.

كما ظهرت مواهب أخرى لتلك الفتاة ابنة السادسة عشرة، التي كان ينظر إليها من قبل الوالدين على أنها مجرد فتاة متفوقة في دراستها في المرحلة الثانوية، وخلال البقاء في المنزل اكتشفت الأسرة مواهب أخرى لهذه الفتاة القادرة على إدارة حوار وفق أفضل المعايير في طرح الفكرة، ومقارعة الحجة بالحجة، وتفنيد آراء الطرف الآخر، الكل اكتشفوا أنها أكثر من رائعة، وهي تمسك بدقة بتلابيب الحوار وتفاصيله دون ضعف، وإنما عن فهم وإتقان لما تقوله وتدافع عنه، وهو أمر لم يكن بادياً على شخصيتها التي توارت تماماً قبل «كورونا» خلف صورة الطالبة المتفوقة دراسياً.

كما أن هذا الشاب الذي لم يبلغ العشرين من عمره هو الآخر كان مفاجأة في البيت، فقد أمعن النظر طويلاً خلال البقاء في المنزل، وكشف للجميع عن رؤية إبداعية في التصميم الداخلي والديكور، ووضع لمسات جميلة على غرف الجلوس والمعيشة، بل وتنسيق الزهور، ورعاية النباتات المنزلية في الحديقة.

مواهب ومهارات وخبرات كثيرة موجودة لدينا، ولكنها تتوارى مع الإيقاع السريع لحياتنا المعاصرة، واليوم ومع البقاء في المنزل وجدت الأسر نفسها أمام سمات جديدة لم تكن تعرفها عن بعضها بعضاً، وقد يكون ذلك أحد الدروس التي ينبغي علينا جميعاً الوقوف أمامها طويلاً، والبناء على النتائج المترتبة عليها لرعاية هذه المواهب وصقلها ووضعها على الطريق الصحيح خلال المرحلة المقبلة.

والحمد لله، فإنه التلاحم المجتمعي بين القيادة الرشيدة والشعب من مواطنين ومقيمين، فإننا نواجه هذه الأزمة بقوة وشجاعة وأمل، واثقين بالنصر وتجاوزها إلى غدٍ مشرق.

أمين عام جائزة خليفة التربوية