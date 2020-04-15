"الشارقة للتعليم الخاص" تحذر المدارس من تسريح المعلمين أو إنقاص أجورهم

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

حذرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص جميع المدارس عبر تعميم أصدرته تسعى من خلاله إلى استدامة التطوير التعليمي في إمارة الشارقة، إلى عدم القيام بأية تغييرات في الكادر التعليمي أياً كانت، بالاستغناء عن المعلم، أو إنقاص أجره، أو إعطائه إجازة بدون أجر، إلا بعد الرجوع إليها، وأخد الموافقة الخطية عن الخطة البديلة المرفقة مع الطلب، مع آلية لضمان عدم تأثر جودة التعليم وعدم زيادة الكثافة الصفية، أو زيادة نصاب المعلم أو نقص عدد الحصص المقدمة للطلاب في الجداول المعمول بها للعام 2019- 2020.

وأكدت في تعميمها بأن هذا القرار جاء لضمان جودة التعليم عن بعد، وفي ظل الإجراءات الاحترازية ومع استمرار تطبيق التعليم عن بعد، مشيرة إلى أنه في حال عدم الالتزام من قبل المدارس، ستضطر الهيئة آسفة لاتخاذ الإجراءات المشددة والتي قد تصل إلى إلغاء رخصة المؤسسة التعليمية الخاصة، التي لم تأخذ موافقة الهيئة في حال تبين للهيئة تأثر جودة التعليم في المؤسسة التعليمية الخاصة.

وأضافت أنه في حال اتخذت المدرسة إجراءات سابقة قبل تاريخ هذا التعميم، تلتزم بإبلاغ الهيئة برسالة رسمية، وأن تعمل المدرسة على ضمان جودة التعليم.