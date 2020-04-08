التقنية العليا" تعتمد آلية جديدة لاحتساب نتائج الطلبة

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلنت كليات التقنية العليا، عن اعتماد آلية جديدة لاحتساب المعدل التراكمي النهائي للطالب لهذا الفصل بما يتوافق مع الظروف الاستثنائية الحالية، ويراعي مصلحة الطالب وحداثة التحول السريع إلى التعلم أونلاين.

وأكدت الكليات على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن اعتماد هذه الآلية جاء بعد دراسة لأفضل الممارسات العالمية بهدف مراعاة مصلحة جميع الطلبة بما فيهم الطلبة المتميزين وضمان عدم نزول معدلاتهم التراكمية وتخرّجهم في الموعد المحدد مع الأخذ بعين الاعتبار موضوع مستقبلهم الوظيفي أو استكمالهم للدراسات العليا.

وأشارت، إلى أن الآلية الجديدة لاحتساب المعدل التراكمي لطلبة ⁧‫الكليات تتضمن بنوداً داعمة تمكنّهم من الاحتفاظ بمستوياتهم الأكاديمية بما يضمن بقاء معدلاتهم التراكمية في وضعها الحالي أو أعلى وليس تدنّيها، حيث تتضمن الآلية الجديدة اعتبار المعدل التراكمي والوضع الأكاديمي في الفصل الدراسي الأول لهذا العام هو المرجع الأساسي في تقييم الطالب، ويتم احتساب المعدل التراكمي النهائي بشكل إلكتروني تلقائي.

ولفتت الكليات، إلى أنه في حال كانت العلامة النهائية للمادة أعلى من المعدل التراكمي ستُحسب في المعدل التراكمي الجديد والساعات المعتمدة للمادة، بينما إذا كانت العلامة النهائية للمادة أقل من المعدل التراكمي، فلَن تُحسب في المعدل التراكمي الجديد لكن ستُحسَب الساعات المعتمدة لها.

كما أعلنت الكليات عن تمديد فترة انسحاب الطلبة من أي مادة مسجلة حتى تاريخ 30 من شهر ابريل الجاري، دون اعتبار ذلك رُسوباً، مراعاة لمصلحة الطلبة.