3 طالبات يبتكرن جهازاً لمتابعة مرضى الصرع عن بعد

المصدر: إعداد : أمين الجمال

أنجزت ثلاث طالبات بالصف الحادي عشر في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني - فرع عجمان، مشروع جهاز لمتابعة مرضى الصرع عن بعد، طوال الوقت وفي أي مكان، ما يضمن تقديم الخدمات الطبية لهم في أسرع وقت ممكن، للحفاظ على حياتهم، خصوصاً إذا لم يكونوا برفقة أحد عند حدوث نوبة الصرع. وقالت الطالبات لين إبراهيم وهند علي المهري وعفراء راشد، لـ«الإمارات اليوم»: «أطلقنا على المشروع اسم (التحكم بنوبات الصرع)، والذي يحقق لمرضى الصرع أكبر درجات الأمان على صحتهم، ويتكون المشروع من جهاز (RNS) الذي يتجاوب مع أعصاب المخ، وهو متصل بتطبيق ذكي على الهاتف المتحرك».

وأوضحت الطالبات أن جهاز (RNS) يثبت في جمجمة المريض من خلال عملية جراحية، وفي حال أصيب المريض بنوبة صرع، فإن الجهاز يعطي إشارات لأي من أقارب المريض أو طبيبه أو المستشفى، عبر تطبيق ذكي، ويحدد فيها مكان المريض، ومن ثم تسهل عملية إنقاذه، وإسعافه في أقصر وقت ممكن. ولفتن إلى أنهن أنجزن هذا المشروع خلال أربعة أشهر منذ بداية العام الدراسي الجاري، وشاركن به في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، أخيراً، في «فيستيفال آرينا - دبي».