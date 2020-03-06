«التربية» تحدد 5 أبريل موعداً لعودة الطلبة إلى المدارس

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الطلبة سيستأنفون الدوام الرسمي في المدارس اعتباراً من 5 أبريل المقبل، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

وألزمت الوزارة المدارس الحكومية في الدولة بعدم وجود أي طلبة في مبانيها لمدة أربعة أسابيع، من 8 مارس الجاري حتى 4 أبريل المقبل.

جاء ذلك ضمن عدد من الضوابط تتضمن تقديم موعد إجازة الطلبة والهيئة الإدارية والتعليمية، حيث قدم موعد إجازة الربيع للطلبة، لتبدأ اعتباراً من الأحد المقبل وتستمر حتى 19 مارس الجاري (لمدة أسبوعين)، وتكون إجازة الهيئة الإدارية والتعليمية من الأحد المقبل وتستمر حتى 12 مارس الجاري (لمدة أسبوع). وأشارت إلى أن الهيئة الإدارية والتعليمية ستكون ملتزمة بحضور التدريب التخصصي المباشر، بدءاً من 15 مارس الجاري حتى 19 من الشهر نفسه، من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

وأضافت أن على إدارات المدارس متابعة حضور الهيئة الإدارية والتعليمية للتدريب المباشر يومياً.

وقالت إن العمل بمبادرة التعليم عن بعد للطلبة سيبدأ 22 مارس الجاري ويستمر حتى مساء الثاني من أبريل المقبل (لمدة أسبوعين) وفق الجدول المدرسي، المحدد من الساعة 8:30 صباحاً حتى الواحدة والنصف ظهراً، (6 ساعات يومياً) على أن تلتزم الهيئة الادارية والتعليمية بالدوام الرسمي في المدارس خلال فترة تطبيق المبادرة من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً.

ودعت إدارات المدارس إلى العمل على تهيئة بيئة العمل بمبادرة التعليم عن بعد لجميع الفئات المستهدفة (الطلبة، والمعلمين، وأولياء الأمور)، وتقديم الدعم اللازم. وأكدت أن الطلبة سيستأنفون الدوام الرسمي في المدارس اعتباراً من الخامس من أبريل المقبل.

وشددت على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع بما يخص ضرورة تجنب السفر، نظراً للوضع الحالي لفيروس «كورونا» المستجد، وتفشيه في دول عدة.