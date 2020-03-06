«التربية» تحذر من تصوير الطلبة أثناء «التعلم عن بعد»

المصدر: أمين الجمال ■دبي

حذرت وزارة التربية والتعليم الطلبة وذويهم من التصوير أثناء حصص «التعلم عن بعد»، التي يخوضها طلبة المرحلة الثانوية (الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر)، تجريبياً، مؤكدةً ضرورة التزام الطالب باللباس المناسب أثناء الحصص.

جاء ذلك في الدليل الإرشادي الذي وزعته على الطلبة، لتنفيذ تجربة التعلم عن بعد، التي أطلقتها تجريبياً، أول من أمس، لطلبة الحلقة الثانية، وأمس لطلبة المرحلة الثانوية، في المدارس الحكومية كافة على مستوى الدولة.

وأوضح الدليل الذي تضمن جدول الحصص لطلبة المرحلة الثانوية، إجراءات تنفيذ الحصص عن طريق التعلم الالكتروني، بحيث يكون الطالب في منزله، ويستخدم جهاز حاسوب آلي، لحضور الحصص.

ويدخل الطالب عبر الانترنت إلى منصة التعلم الذكي lms.moe.gov.ae ثم يدخل إلى Microsoft teams حتى يتمكن من متابعة دروسه إلكترونياً.

وتضمن الجدول ست مواد أساسية. وبدأت الدراسة الساعة الثامنة صباحاً بمادة اللغة العربية، تلتها الرياضيات، ثم اللغة الإنجليزية، ثم الفيزياء، ثم الكيمياء، وأخيراً الأحياء، لينتهي اليوم الدراسي في تمام الواحدة ظهراً (زمن الحصة 45 دقيقة، والحصص متواصلة بلا فواصل بينها).