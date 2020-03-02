"التربية" تختصر اليوم الدراسي وتعوض الساعات بالتعليم عن بعد في المنازل

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أكد مدراء مدارس، أن وزارة التربية والتعليم قررت اختصار اليوم الدراسي كإجراء تجريبي في بعض المدارس، لمدة 3 أيام، واستكمال ساعات الدوام المدرسي بالدراسة عن بعد في المنزل، مشيرين إلى أن وزارة التربية والتعليم عممت على المدارس إرشادات التعليم عن بعد، غد الثلاثاء كمرحلة تجريبية لتحقيق متطلبات المدرسة الإماراتية.

ووفقاً للتعميم، سيكون دوام التعليم عن بعد في الفترة التجريبية يومي الثلاثاء والأربعاء للحلقتين الأولى والثانية، ويوم الخميس لطلبة التعليم الثانوي، حيث سيمتد دوام التعليم عن بعد للطلبة الذين يبدأ دوامهم الساعة 7:15 لغاية الساعة 11:00 صباحاً، فيما يستمر الدوام لغاية الساعة 11:45 للطلبة الذين يبدأ دوامهم الساعة 8:00 صباحاً.

وشددت الوزارة أن يكون دوام الهيئات الإدارية والتدريسية متزامناً مع دوام الطلبة مع الالتزام بتنفيذ الدروس خلال الفترة المسائية، والتأكد من الأجهزة الالكترونية للحلقتين الأولى والثانية وإيجاد الحلول البديلة بالتعاون مع أولياء الأمور، والالتزام بجودة التعليم عن بعد للطلبة من خلال المتابعة على بوابة التعلّم الذكي. ووجهت الإدارات المدرسية متابعة مدى التزام المعلمين تفعيل التعليم عن بعد خلال الفترة الزمنية المحددة للقطاعات الصفية المتزامنة بين المعلمين والطلبة.

وكانت وزارة التعليم قد عقدت الأسبوع الماضي، عدد من الاجتماعات لتفعيل منظومة التعليم الإلكتروني والوقوف على التحديات والمعوقات الخاصة بالنظام، وذلك تمهيداً لتطبيقه في حال تمت الحاجة إليه لمواجهة الأزمات الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تواجه تحقيق متطلبات المدرسة الإماراتية، مؤكدة أن التعلم عن بعد هو أسلوب من أساليب التعلم الذاتي، الذي يؤدي إلى تعزيز نظام التعليم المفتوح والتعليم المستمر.

ودعت الوزارة المدارس إلى تنفيذ برنامج توعوي عن التعليم عن بعد لأولياء الأمور والطلبة والمعلمين والإداريين، وتوجيه المعنيين بالدخول إلى منصة التدريب للاطلاع على كيفية تطبيق الدروس التفاعلية للتعليم عن بعد، بالإضافة إلى إعداد الجداول الزمنية لخطة المواد الدراسية للتعليم عن بعد.