قائمة المدارس المعتمدة للتدريب عن بعد

المصدر: أمين الجمال - دبي

حددت وزارة التربية والتعليم 19 مدرسة لتطبيق التدريب عن بعد" مبادرة "التعليم عن بعد"، والذي بدأ أمس الأحد، ويستمر حتى الرابع من الشهر الجاري.

وتضم المدارس كلا من مدرسة رأس الخيمة للتعليم الثانوي، ومدرسة أم القيوين للتعليم الأساسي ح1 بنين، ومدرسة السلمة للتعليم الأساسي والثانوي، ومدرسة خولة بنت ثعلبة، ومدرسة عجمان للتعليم الثانوي، ومدرسة الثانوية النموذجية، ومدرسة المجد النموذجية، ومدرسة المواهب ح3، ومدرسة أم العرب، ومدرسة ياس، ومدرسة مريم بنت سلطان، ومدرسة الجاهلي، ومدرسة أحمد بن زايد، ومدرسة النخبة للتعليم الثانوي، وFatima AlZahra Girls School، وRAK Training Centre، وIslamic and SCIENTFIC INSTITUTE، وKhalifa bin zayedK ,Khalifa ben Zayed Secondary.

"التربية" توضح خطوات "التعليم عن بعد" وتحدد موعد التطبيق