شرطة أبوظبي تشارك في تنظيف بر «النباغ»

حرصت شرطة أبوظبي على المشاركة في مبادرة تنظيف البر، التي نظمتها جمعية أصدقاء البيئة، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة بمنطقة النباغ في العين.

شاركت في المبادرة مديرية شرطة منطقة العين، وإدارة المرور والدوريات بالعين، والطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية، وقسم الشرطة المجتمعية، وفريق كلنا شرطة، ونادي ضباط شرطة العين، إلى جانب مشاركة عدد من المنتسبين من مختلف الإدارات، ومن موظفي مختلف الجهات التعليمية والمجتمعية والخدمية.

تأتي المبادرة ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بدعم جهود رفع الوعي بحماية البيئة، والحفاظ على تنوعها البيولوجي.

أبوظبي Àالإمارات اليوم