طالبتان تستخلصان الوقود الحيوي من زيت الطحالب

المصدر: أمين الجمال ■دبي

توصلت طالبتان من مدرسة زينب للتعليم الأساسي والثانوي، إلى طريقة لاستخلاص الوقود الحيوي من زيت الطحالب، بهدف مكافحة ازدياد الدخان الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري، والحفاظ على البيئة باستخدام المواد الأقل تأثيراً عليها.

وعرضت الطالبتان مشروعهما في مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم حالياً في دبي.

وأفادت الطالبتان، شما وليد الشحي، ونوف سهيل الشامسي، بأنهما قضتا شهوراً في البحث والتركيز على بديل مستدام (الوقود الطحلبي)، تحت إشراف المعلمة وجدان عريقات، واستخدامه على نحو مستمر لن يؤثر سلباً في البيئة، إذ أثبتت الدراسات أن الوقود الحيوي أكثر أماناً عند الاحتراق، وأقل انبعاثاً لملوثات الهواء.

وأوضحتا أن استخراج الزيت من الطحالب يمر بمراحل عدة، منها جمع الطحالب، واستخدام الخلاط الكهربائي لطحنها، ثم وضعها في مياه لمدة محددة، حتى ينعزل الزيت عنها، وأجرتا تجربة لاستخلاص الزيت من الطحالب في معمل المدرسة. ولفتت الطالبتان إلى أن المشروع يسهم في تقليل استخدام الوقود الأحفوري للسيارات والكهرباء والآلات، ويقلل نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي حتى تصبح نسبته متوازنة، ما يقلل آثار ظاهرة الاحتباس الحراري، إضافة إلى تقليل نسبة الغازات المنبعثة، حتى تقل نسبة الأمطار الحمضية التي تؤثر في النباتات والحيوانات المائية، كما أن المشروع سيسهم في اعتدال المناخ وخفض نسبة الوفيات نتيجة الهواء الملوث.