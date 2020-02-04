«التربية» تعلن عن الفائزين بمنح بحثية بـ7.5 ملايين درهم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اختيار أربعة برامج بحثية للحصول على منحة البرامج البحثية التعاونية التي أطلقتها الوزارة، حيث سيحصل كل فريق بحثي على ما يصل إلى 7.5 ملايين درهم على مدى ثلاث سنوات للعمل على البرامج البحثية المقترحة، لتعزيز البحث العلمي في الإمارات.

ومُنحت الجائزة لأربعة فرق بحثية من ثلاث جامعات هي: جامعة الإمارات العربية المتحدة (فريقان)، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا (فريق واحد)، وجامعة ولونغونغ في دبي (فريق واحد)، وتم اختيار الفائزين بناءً على الجودة العلمية للبرنامج البحثي المقترح وارتباط البرنامج بالسياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتزام طلب التمويل المقدم بمعايير وشروط برنامج المنح.

وتضمن كل برنامج تعاوناً تكاملياً بين فريق الجامعة وفرق بحثية من مؤسسات تعليمية وصناعية أخرى سواء داخل الدولة أو خارجها.