«واجهة التعليم» يعرض خصومات ومنحاً دراسية للطلبة

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيمها الدورة السادسة من معرض «واجهة التعليم» ومنتدى شباب الشرق الأوسط، في أبوظبي، من 10 إلى 11 فبراير المقبل، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ويشارك في المعرض أكثر من 120 مؤسسة تعليمية، تستعرض برامجها الدراسية، وتقدم خصومات ومنحاً دراسية للطلبة، فضلاً عن تنظيم ورش عمل وندوات مجانية يقدمها العارضون، وتهدف إلى تثقيف وإعداد الطلاب واختيار المقررات المناسبة لهم، وزيادة معلوماتهم عن سوق العمل واحتياجاته ومتطلباته.

وقال مدير مركز تنمية القادة بوزارة الداخلية، العقيد الدكتور عمر إبراهيم آل علي، خلال مؤتمر صحافي، إن «المعرض حظي بدعم مستمر من وزارة الداخلية، على مدى الأعوام الماضية، في تأكيد على مكانتنا شريكاً استراتيجياً لهذه الفعالية الواعدة، لنضع أبناءنا من طلبة العلم والمعرفة على الطريق الصحيح».