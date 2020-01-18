3 طلاب يبتكرون «خرسانة» من حصى الجبال

المصدر: إعداد : أمين الجمال

توصل ثلاثة من طلاب كلية التقنية العليا للطلاب في دبي، إلى خلطة من خرسانة Quartz، المستخلصة من الجبال، والتي تعتبر أقوى من الخرسانة الإسمنتية العادية، إذ تحمل أكثر من أربعة أضعاف ما تحمله العادية.

وشرح الطالب راشد الهاشمي، طريقة استخلاص خرسانة Quartz، بأخذ كميات من حصى الجبال، ثم طحن جزء منها حتى يتحول إلى رمال، لتحل محل الرملة المستخدمة في الخرسانة العادية، ثم يُضاف إليها مكون أساسي يساعد على تقوية الخرسانة وتماسكها بشكل قوي، وهذا المكون هو مادة Micro Steel Fibers، وبهذه الطريقة تكون خرسانة Quartz صديقة للبيئة، وتزيد من العمر الافتراضي للمبنى أو الجسر الذي تُستخدم في إنشائه. وأشار إلى مشاركة زميليه فهد آل علي وخالد مصطفاوي في تنفيذ مشروع خرسانة Quartz التي تعتمد على مواد طبيعية من الجبال، مضيفاً: «استغرقنا في تنفيذ المشروع عاماً دراسياً ما بين الدراسة والاطلاع على العديد من التجارب المختلفة حتى توصلنا إلى النتيجة الحالية للخرسانة، وأجريت عليها العديد من التجارب». وأشار الهاشمي إلى أن خرسانة Quartz، تتميز بأنها خفيفة الوزن وأقوى من الخرسانة العادية، فضلاً عن أنها تحمل أكثر من أربعة أضعاف ما تحمله الخرسانة العادية، موضحاً أن الرمال المطحونة من حصى الجبال أجود من الرمال العادية، لأنها تملأ الفراغات في الإنشاءات، ما يحافظ على الحديد المستخدم من الصدأ، وبذلك تكون المباني التي تستُخدم خرسانة Quartz، أكثر أماناً.

وحول سبب فكرة المشروع، قال الهاشمي: «استهدفنا المساهمة في المحافظة على البيئة داخل دولة الإمارات عن طريق التوصل إلى طريقة لتطوير مواد البناء، لتكون صديقة للبيئة»، مشيراً إلى أنهم شاركوا بالمشروع في مسابقة نظمتها كليات التقنية العليا خلال شهر ديسمبر الماضي، وفازوا بالمركز الأول في هذه المسابقة.