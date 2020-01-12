مدارس خاصة تعطل الدراسة اليوم

المصدر: أمين الجمال - دبي

أبلغت إدارات مدارس خاصة في دبي والشارقة وعجمان ذوي طلبتها، بتعطيل الدراسة اليوم، فيما اعتبرت وزارة التربية والتعليم أن الأحد (اليوم) هو يوم دراسي عادي، مشيرة إلى عدم وجود قرار بتعطيل الدراسة فيه.

وتفصيلاً، أعلنت إدارات المدارس تعطيل الدراسة غداً على منصاتها على «السوشيال ميديا»، وعبر إرسال رسائل نصية لذوي الطلاب، والعاملين لديها، منها مدرسة فكتوريا بالشارقة وفرونت لاين بعجمان.

وأكدت المدارس الأهلية الخيرية في رسالتها تعطيل المدرسة على أن يستأنف الدوام صباح الإثنين.

وقالت المدارس الأهلية، في رسالة على «فيس بوك» باسم مديرها العام، الدكتور محمد سليمان شعث: «حرصاً من الإدارة العامة للمدارس على سلامة الطلبة والموظفين العاملين في المدارس، ونظراً لتراكم الأمطار في شوارع مختلفة في دبي والشارقة وعجمان، وفي ساحات المدارس الأهلية، تقرر تعطيل العاملين والطلبة الأحد (اليوم)، وتشمل الإجازة الجميع حفاظاً على سلامتهم».

وأخطرت مدرسة الصادق الإسلامية الإنجليزية في دبي، ذوي طلبتها بأنه «بسبب الظروف الجوية السيئة ولضمان سلامة طلابنا وأولياء الأمور والموظفين لدينا، سيتم إغلاق المدرسة»، مضيفة: «نأمل بشدة ونتوقع أن نفتح مرة أخرى يوم الاثنين».

وقالت مدرسة المعارف الأميركية في دبي: «لاحظنا اليوم الفيضانات في المدرسة وعلى الطرق، وهناك تنبؤات باستمرار الأمطار، لذلك قررنا حرصاً على سلامة الطلاب إغلاق المدرسة الأحد».

من جانبها، أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بأن لدى مديري المدارس صلاحية اتخاذ قرار تعطيل الدراسة في حالات الأمطار وسوء الأحوال الجوية، حسب تقييم الحالة، حفاظاً على سلامة الطلبة.

كما قرر مجلس الشارقة للتعليم أن يكون اليوم عطلة رسمية لجميع الحضانات الحكومية بالشارقة.

وأكد الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، محمد الملا، أن الحضانات الحكومية بالشارقة تعتذر عن عدم استقبال أطفالها الأعزاء، الأحد، نظراً لتقلبات الطقس والحالة الجوية.

في المقابل، أبلغت وزارة التربية والتعليم «الإمارات اليوم»، بأن (الأحد) هو أول أيام الفصل الدراسي الثاني، ولا تعطيل للدراسة فيه بسبب الأمطار.

وأضافت أن قرار تعليق الدراسة في المدارس المتضررة من الأمطار يرجع إلى تقييم مديري المدارس، حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين بالمدارس.

وأكدت الوزارة للصحيفة أنها تعكف على متابعة المدارس من حيث جاهزيتها لاستقبال الطلبة، مضيفةً أنه بناء على مدى الجاهزية، ووفق تقييم الحالة الجوية من الجهات المختصة، سيتم تقدير تعليق الدراسة من عدمه.