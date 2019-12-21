«المعرفة» تعلن نتائج مسح جودة حياة الطلبة في فبراير

المصدر: إعداد: أمين الجمال

انتهت هيئة المعرفة والتنمية البشرية، أخيراً، من إجراء المسح الشامل لجودة حياة الطلبة في المدارس الخاصة في دبي، والذي استهدف 100 ألف طالب وطالبة في نسخته الثالثة على التوالي، إضافة إلى الكوادر المدرسية، وانطلقت عمليات المسح في الثالث من نوفمبر الماضي، فيما ستُعلن النتائج في شهر فبراير المقبل.

وأفادت الهيئة في تصريحات صحافية، بأن المسح استهدف طلبة الصفوف من السادس فما فوق بجميع المدارس الخاصة في دبي، لافتةً إلى أن المسح الإلكتروني لجودة حياة الطلبة، الذي يطبق بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية)، استهدف قياس جودة الحياة الاجتماعية والعاطفية والسعادة، والعلاقات مع الأصدقاء والمعلمين، والمشاركة، والصحة البدنية، ونمط الحياة، وأنشطة ما بعد المدرسة.

ويستهدف المسح الشامل لجودة الكوادر المدرسية في المدارس الخاصة في دبي، ما يقارب 20 ألف معلم وقيادة مدرسية، إضافة إلى شاغلي الوظائف المساعدة في المدارس الخاصة بدبي.

وأشارت الهيئة إلى أن المسح الشامل لجودة حياة الطلبة والكادر التدريسي يواكب خطوات دبي نحو تعزيز مكانتها، باعتبارها المركز الإقليمي للشبكة الدولية للتعليم الإيجابي، لاسيما وأن ثمة عمليات لمتابعة عمليات التقدم التي يتم إحرازها ضمن مختلف جوانب جودة الحياة.

وذكرت الهيئة أن نتائج المسح الشامل لجودة حياة الطلبة في نسخته الماضية كشف أن 75% من الطلبة يشعرون بالارتباط بعلاقات ممتازة مع الأشخاص الكبار في المنزل، و76% من الطلبة يشعرون بالارتباط بعلاقات ممتازة مع أصدقاء مقربين.